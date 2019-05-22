На юге Иркутской области на 23 мая передали штормовое предупреждение

Иркутская область, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В южных районах Иркутской области 23 мая с 13.00 до 16.00 районах ожидается шквалистое усиление северо-западного ветра с порывами до 20-25 метров в секунду, местами пройдут грозы и пыльные бури. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Главное управление МЧС России по Иркутской области настоятельно рекомендует жителям районов, в которых получен сигнал о прохождении неблагоприятного прогноза, принять меры предосторожности. При усилении ветра следует по возможности ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

– Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит парковать машины около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитам, недостроенными зданиями, под деревьями. Закройте окна, уберите с балконов незакрепленные легкие вещи. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам, – говорят спасатели.

В условиях усиления ветра возможно отключение электроэнергии, для исключения коротких замыканий вследствие перехлеста проводов.

В ГУ МЧС по Иркутской области круглосуточно работает телефон доверия 8(3952) 399-999. Если потребуется помощь спасателей и пожарных, нужно незамедлительно обращаться по телефону единой пожарно-спасательной службы «101».