На юге Иркутской области ввели особый противопожарный режим

Иркутская область, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - На южных территориях Иркутской области с 8:00 10 апреля до 8:00 15 июня 2020 года введен особый противопожарный режим, сообщает пресс-служба губернатора.

Постановление об этом подписал 9 апреля и.о. председателя правительства Иркутской области Константин Зайцев. На севере региона – в Бодайбинском, Казачинско-Ленском, Катангском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском, Братском районах, в Бодайбо, Усть-Илимске, Братске – особый противопожарный режим (ОПР) будет действовать с 8:00 1 мая до 8:00 15 июля 2020 года.

В документе сказано, что меры вводятся «в связи с наступлением периода особой пожарной опасности, связанной с прогнозом неблагоприятных метеорологических условий, возникающей угрозой населенным пунктам, объектам экономики, в целях обеспечения безопасности населения Иркутской области».

На период действия особого противопожарного режима устанавливаются определенные требования. Людям запрещается посещение лесов при наступлении третьего и выше классов пожарной опасности. Исключения сделаны для тех, кто работает в лесу на основании заключенных государственных контрактов, выполняет госзадания по обеспечению пожарной и санитарной безопасности, осуществляет мониторинг пожарной опасности в лесах. Исключение распространяется и на тех, кто направляется или пребывает в оздоровительных учреждениях, на туристических базах, палаточных лагерях, а также участвует в международных соревнованиях.

Вводится запрет на разведение костров, выжигание сухой растительности, сжигание мусора во всех населенных пунктах, огороднических товариществах, лесах и других местностях. Готовить пищу на открытом огне, углях разрешается исключительно в помещениях зданий, предназначенных для проживания, оказания услуг общественного питания, а также в зонах для приготовления и приема пищи в палаточных лагерях. Исключение делается и для туристов, использующих газовые горелки, но только в пределах пикниковых точек на туристических маршрутах, а также для специализированных организаций, работающих над обустройством защитных полос и проводящих другие профилактические мероприятия, которые предусмотрены лесным законодательством.

Охотиться и рыбачить нельзя на территориях, граничащих с землями сельскохозяйственного назначения, лесничествами (лесопарками), а также на водоемах, расположенных в районах с торфяными почвами.

При прогнозировании усиления ветра в населенных пунктах могут отключать электроэнергию.

С лесопользователями будут досрочно расторгаться договоры аренды, купли-продажи, прекращаться другие условия лесопользования в случае невыполнения лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов в части охраны от лесных пожаров. Большое внимание в постановлении уделено вопросам профилактики природных пожаров, работы с населением, подготовки добровольцев, межведомственного взаимодействия во время пожароопасного периода.

По состоянию на 9 апреля в Иркутской области не было зарегистрировано ни одного лесного пожара. В 2019 году они начались с 14 апреля.