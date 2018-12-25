ТЕМЫ
Архив
< Декабрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Сегодня
Общество
26.12.2018

На Кремлёвской ёлке в этом году побывают 80 школьников из Иркутской области

Иркутская область, 26.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Делегация из Приангарья примет участие в Общероссийской новогодней ёлке в Государственном Кремлевском дворце. В составе группы – 80 школьников в возрасте от 8 до 13 лет, сообщает пресс-служба губернатора.

Это отличники учебы, победители конкурсов и олимпиад, дети из социально незащищенных семей, дети, чьи родители погибли в горячих точках. Сопровождают группу педагоги, медицинские работники, сотрудники органов внутренних дел.

Общероссийская новогодняя елка пройдет 26 декабря. Кроме того, для детей Иркутской области во время пребывания в Москве запланирована обширная культурная и экскурсионная программа. 28 декабря школьники вернутся обратно.

На поездку детей на Кремлёвскую ёлку из бюджета Иркутской области было выделено около 2,5 млн рублей.

ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске