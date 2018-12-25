На Кремлёвской ёлке в этом году побывают 80 школьников из Иркутской области

Иркутская область, 26.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Делегация из Приангарья примет участие в Общероссийской новогодней ёлке в Государственном Кремлевском дворце. В составе группы – 80 школьников в возрасте от 8 до 13 лет, сообщает пресс-служба губернатора.

Это отличники учебы, победители конкурсов и олимпиад, дети из социально незащищенных семей, дети, чьи родители погибли в горячих точках. Сопровождают группу педагоги, медицинские работники, сотрудники органов внутренних дел.

Общероссийская новогодняя елка пройдет 26 декабря. Кроме того, для детей Иркутской области во время пребывания в Москве запланирована обширная культурная и экскурсионная программа. 28 декабря школьники вернутся обратно.

На поездку детей на Кремлёвскую ёлку из бюджета Иркутской области было выделено около 2,5 млн рублей.