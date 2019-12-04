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05.12.2019

На острове Конный в Иркутске устанавливают обновлённую ёлочку и заливают каток

Иркутск, 5.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на острове Конный начали заливать каток и украшать новогоднюю ёлку. Откроют их 22 декабря. Об этом 5 декабря сообщил заместитель мэра – глава комитета по управлению Октябрьским округом Иркутска Владимир Преловский.

– Острова Конный и Юность у нас являются одними из самых главных мест притяжения иркутян в период новогодних и рождественских праздников. Мы проанализировали опыт прошлых лет и поняли, что одно из пожеланий горожан – увеличение времени проката на катке и вообще пропускной способности, – сказал Владимир Преловский.

В связи с этим на Конном решили построить новое здание пункта проката коньков, работы уже завершаются. Его площадь значительно увеличили, теперь тут единовременно могут помещаться не сто человек, как раньше, а семьсот. Кстати, в прошлом году во время праздников сам каток посетили около 150 тысяч человек.

На острове Конный в Иркутске устанавливают обновлённую ёлочку и заливают каток

Каток начали заливать 26 ноября. Как рассказал замначальника производства правого берега МУП «Иркутскавтодор» Антон Пустынников, эту неделю работники делают снежную подушку, как того требует технология, иначе ничего не получится.

– Уровень везде разный, и если воду заливать просто на асфальт, она вся уйдёт в самую нижнюю точку, поэтому снежная подушка и нужна. Сегодня мы приступили к заливке водой. Для этой площади нужно примерно 1,5 тысячи кубов. Сейчас мы снежную подушку будем проливать, чтобы получить черновой слой, а сверху уже будем наращивать чистый и красивый лёд, – говорит он.

Из-за тёплой погоды процесс подготовки льда несколько затягивается, но уже на следующей неделе обещают морозы под -30, потому дело пойдёт быстрее. В целом каток займёт площадь около 4 тысяч квадратных метров, заливаются, в том числе, ледовые дорожки. Но будет оставлено и место для пешеходного трафика. Каток будет работать до весны. Как только он начнёт таять, лёд уберут.

Также на Конном установят около 20 светодиодных ледовых фигур – сказочных персонажей из советских мультфильмов, а также две горки. Одна из них будет предназначена для детей младшего возраста, другая – для юных горожан постарше. Появится тут ледовый лабиринт.

Начали на острове уже украшать и новогоднюю 14-метровую ёлку. В этом году её обновили, закупив новые искусственные ветви, а также свето-динамическое оформление – лампочки и снежинки. Рядом с ней поставят ледовые фигуры Деда мороза и Снегурочки. Кроме того, к открытию здесь появится ледяная входная группа, ледяная конструкция «2020».

На острове Конный в Иркутске устанавливают обновлённую ёлочку и заливают каток

Каток и ёлка на острове Конный торжественно откроются 22 декабря в 17.00. После этой даты планируется проводить и другие массовые мероприятия для горожан. Интерактивная программа «Новогодняя пора на Конном» будет вестись ежедневно с 1 по 6 января 2020 года с 14.00. А 13 января состоится традиционный бал-маскарад на льду, 25 января– общегородской День студента.

Кстати, во всех округах уже сформированы планы новогодних мероприятий. Так, главную ёлку Правобережного округа Иркутска откроют 24 декабря на улице Урицкого.
С 20 по 28 декабря в разных районах Свердловского округа пройдут восемь театрализованных открытий новогодних ёлок, а главную ёлку округа откроют 20 декабря в 16.00 в роще «Звёздочка». В рамках празднования Нового 2020 года на территории Ленинского округа Иркутска запланировали пять основных уличных гуляний и около 30 дворовых праздников. В частности, 21 декабря в 16.00 пройдет праздник у ТЦ «ЕвроПарк», 23 декабря в 16.00 – в сквере «Мира», 24 декабря в 15.00 – в роще «Молодежная», 27 декабря в 12.00 – в сквере у культурно-досугового центра «Россия», 31 декабря в 18.00 – на стадионе «Иркут-Зенит».

Кроме того, в Иркутске 22 декабря состоится фестиваль-конкурс «Самая красивая новогодняя ёлка-2020». В сквере имени Кирова установят 50 искусственных елок, которые участники фестиваля будут украшать. В конкурсе могут принять участие почётные семьи, представители учреждений образования, культуры, спорта, здравоохранения, молодёжных и общественных организаций, ТОСов, городских сообществ, культурно-национальных центров, предприятий и других коммерческих структур. А к 27 декабря подведут итоги смотра-конкурса «Лучшее праздничное оформление предприятий сферы потребительского рынка, посвященное празднованию Нового 2020 года».

Фото пресс-службы администрации Иркутска

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