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15.08.2018

На севере Иркутской области плавучие поликлиники обследовали более 500 человек

Иркутская область, 15.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В конце июля – начале августа плавучие поликлиники Усть-Удинской и Братской районных больниц обследовали более 500 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Так, с 30 июля по 3 августа медики поликлиники Усть-Удинской районной больницы под руководством главного врача Анатолия Крыса осмотрели жителей отдаленных сёл Подволочное, Аталанка, Аносово, Ключи. Пациентов принимали на базе местных ФАПов. Ночами катер переходил из одного населенного пункта в другой, чтобы прием специалистов начинался в 8.30 часов утра. Так же на дому врачи пожилых людей и инвалидов, которые не смогли прибыть на осмотр в медпункты.

Всего во время рейда осмотр прошли 315 человек, в том числе 99 детей. Специалисты отметили, что у обратившихся жителей преобладают болезни органов пищеварения, опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы. Часть пациентов направили на дополнительное медицинское обследование в районную и областную больницы.

Еще один рейд плавучей поликлиники состоялся с 6 по 9 августа в Братском районе. Всего за четыре дня работы 149 жителей посёлков Харанжино, Озерный и Наратай получили консультативно-диагностическую помощь. С населением работали девять медицинских специалистов Братской районной больницы: невролог, педиатр, хирург, офтальмолог, гинеколог, отоларинголог, терапевт, врач УЗД, лабораторный техник.

Как рассказала главный врач Марина Середкина, для проведения полноценных медицинских осмотров было задействовано лабораторное оборудование, тест-системы, портативный аппарат УЗИ. Некоторые из жителей не смогли по состоянию здоровья прийти на пункты оказания помощи, в этих случаях обследование осуществлялась на дому. Консультативно-диагностическая помощь оказывалась не только взрослому населению, обследование также прошли 70 детей.

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