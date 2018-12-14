Иркутская область, 14.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Для пресечения незаконной рубки хвойных растений в качестве новогодних деревьев на территории Иркутской области стартовала межведомственная операция «Ель».

Как сообщает пресс-служба губернатора региона, ежегодно в предновогодний период по инициативе регионального министерства лесного комплекса усиливается контроль за еловыми насаждениями. С 10 по 31 декабря сотрудники всех территориальных управлений министерства совместно с правоохранительными органами проводят контрольно-рейдовые мероприятия, организовывают стационарные и передвижные посты.

– В 2017 году мы выявили 78 фактов незаконной рубки хвойных растений, всего было незаконно заготовлено более 240 деревьев. Чтобы защитить подрастающие елки, пихты и сосны, мы проводим огромную работу вместе с сотрудниками полиции. Также в операцию вовлечены члены школьных лесничеств и общественных организаций по охране природы, – рассказал министр лесного комплекса Сергей Шеверда.

Самовольная заготовка новогодних деревьев запрещена, за такое нарушение предусмотрена административная ответственность по статьям 8.25 и 8.26 Кодекса об административных правонарушениях РФ, а именно – возмещение нанесенного лесному фонду ущерба. Ущерб рассчитывается в зависимости от размера срубленного дерева, его количества и места совершения нарушения.

Законно приобрести новогоднюю ель можно у предпринимателей, которые получили право на заготовку этих деревьев на основании аукционов. Всего на торги в 2018 году министерством было выставлено 5664 единицы ели в 12 лесничествах области. Самое большое количество деревьев будет заготовлено в Ангарском лесничестве – 2000 штук, для обеспечения главным новогодним атрибутом жителей Иркутска и ближайших городов. Количество выделенных деревьев определено на основании анализа спроса на хвойные деревья в прошлые годы.