|Общество
|03.05.2018
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На трассе «Таксимо-Бодайбо» заметили медведицу с медвежонком
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Бодайбинский район, 3.05.18 (ИА «Телеинформ»), - На 80-м километре трассы «Таксимо-Бодайбо» 3 мая заметили медведицу с медвежонком. Об этом сообщается в группе «ДТП 38RUS Иркутск» в соцсети «Вконтакте».
Обитателей леса, бегущих вдоль автодороги, сняли очевидцы на мобильный телефон. Маленький медвежонок то и дело отставал от мамы, она его поджидала. А в конце видеосюжета звереныш и вовсе остановился и обрычал проезжающую мимо машину с людьми. В итоге оба зверя перелезли через ограждение дороги и скрылись в лесу.
Видео из соцсетей
Отметим, медведи в Иркутской области и Бурятии нередко выходят к людям, но в этом году это – одно из первых появлений животных.
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