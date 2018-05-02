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03.05.2018

На трассе «Таксимо-Бодайбо» заметили медведицу с медвежонком

Бодайбинский район, 3.05.18 (ИА «Телеинформ»), - На 80-м километре трассы «Таксимо-Бодайбо» 3 мая заметили медведицу с медвежонком. Об этом сообщается в группе «ДТП 38RUS Иркутск» в соцсети «Вконтакте».

Обитателей леса, бегущих вдоль автодороги, сняли очевидцы на мобильный телефон. Маленький медвежонок то и дело отставал от мамы, она его поджидала. А в конце видеосюжета звереныш и вовсе остановился и обрычал проезжающую мимо машину с людьми. В итоге оба зверя перелезли через ограждение дороги и скрылись в лесу.

Видео из соцсетей

Отметим, медведи в Иркутской области и Бурятии нередко выходят к людям, но в этом году это – одно из первых появлений животных.

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