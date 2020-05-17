Несмотря на ограничительные меры, экстренная медицинская помощь при инфарктах и инсультах в Иркутской области оказывается в полном объеме

Иркутская область, 18.05.20 (ИА «Телеинформ»), – В Приангарье экстренная медицинская помощь при инфарктах и инсультах оказывается в полном объеме. Об этом заявил руководитель Регионального сосудистого центра Владимир Горбачев.

Он отметил, что, несмотря на то, что за минувшие полтора месяца первичные сосудистые центры и профильные отделения в составе иркутских клиник неоднократно закрывались на карантин в связи с COVID-19, Иркутская областная больница справляется с потоком пациентов.

– В случае обострения заболевания или его рецидива, необходимо как можно скорее обратиться в скорую помощь. Для ее бригад такие вызовы приоритетны, ведь инфаркты и инсульты лидируют среди причин смертности. За сутки только в отделение острых нарушений мозгового кровообращения иркутской областной больницы обращаются 30-40 пациентов, – подчеркнул Владимир Горбачев.

Если у поступившего пациента подтверждается диагноз COVID-19, то согласно инструкции, его направляют в инфекционный госпиталь. А специалисты сосудистого центра консультируют коллег дистанционно.

– В соответствии с требованиями режима повышенной готовности, прием пациентов ведётся через изоляционный бокс, чтобы не допустить внесения вирусной инфекции в клинику. Термометрия, сбор эпидемиологического анамнеза, в ряде случаев – КТ легких обязательны, – сказал руководитель регионального сосудистого центра.

В Иркутской области организована работа десяти первичных сосудистых отделений и двух Региональных сосудистых центров первого уровня при крупных клинических больницах – в Иркутске и Братске. К августу планируется запустить ещё один – в Ангарске, сообщает пресс-служба областного правительства.

Все врачи, оказывающие экстренную помощь в первичных сосудистых центрах, регулярно проходят обучение на базе ИОКБ. Также при обращении по особо сложным случаям получают консультативную помощь опытных специалистов в течение 60 минут посредством Центра телемедицины Иркутской областной клинической больницы.