Новогодняя ночь в Иркутске будет тёплой и со снежком

Иркутск, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В новогоднюю ночь в Иркутской области по всей территории ожидается небольшой снег и комфортная температура. Об этом 30 декабря на пресс-конференции рассказала заместитель начальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. В Иркутске снег должен начаться уже вечером 31 декабря. Поскольку установится облачность, температура для декабря будет высокой. – Основной фон для западных и южных районов составит -15, -20 градусов, в том числе и в Иркутске. Местами ожидается -25,-30 градусов – это больше для севера, но для них это тепло, – рассказала Юлия Янькова. Днём 31 декабря в Иркутске ожидается -10, -12 градусов. В целом по Иркутской области ожидается температура -10,-15, в пониженных формах рельефа – от -20 до -25 градусов. Холоднее всего будет в Катангском и северо-восточных районах – до -26,-29 градусов. Первый день нового 2020 года будет ещё более тёплым. В западных районах ожидается, что температура составит от -6 до -7, в южных, в том числе, в Иркутске – от -9 до -11, на севере – от -20 до -25. – Постепенно на весь период новогодних праздников температура будет повышаться, и первая декада января будет достаточно комфортной, тёплой, средняя температура прогнозируется на 1-4 градуса выше нормы. Причём это актуально почти для всей территории области, – говорит замначальника Иркутского УГМС. Например, по ночам – от -13 до -22 при ясности для южных и западных районов, для северных – до -22, -27, местами до -32 градусов. Днём – от -6 до -13 градусов на юге, от -15,-22, местами до -25 градусов. По западным районам в отдельные дни температура может повыситься до -2 градусов. Напомним, в целом декабрь 2019 года выдался теплее обычного и подтвердил статистику 30-летних наблюдений о том, что первый месяц зимы в Иркутской области чаще бывает тёплым, чем холодным. Несмотря на это сибирские морозы напомнили о себе жителям региона. В последние выходные 2019 года на Иркутскую область сместилась арктическая холодная масса, сибирский антициклон усилился, и температуры резко упали. Однако эти морозы никаких рекордов не побили: в целом по территории это происходит из года в год, а температура за -40 в северных районах наблюдалась уже в ноябре. Хотя, отметила метеоролог, для Иркутска такие холода, безусловно, нетипичны. Кстати, в прошлом году декабрь в Иркутске выдался на четыре градуса ниже нормы. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: иркутск

иркутское угмс

погода

приоритет иркутск

юлия янькова Тэги: View the discussion thread.