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27.04.2018

Ограничен выход в лес в 15 районах Иркутской области

Иркутская область, 27.04.18 (ИА «Телеинформ»), - По информации Иркутского УГМС,  27-28 апреля в связи с жаркой погодой и усилением ветра до 18 м/с в 15 районах Приангарья ожидается чрезвычайная и высокая пожароопасность лесов. Их запрещено посещать.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, сегодня, 27 апреля, четвертый и пятый классы пожароопасности прогнозируются в Нижнеудинском, Качугском, Жигаловском, Тулунском, Зиминском, Заларинском, Нукутском, Усть-Удинском, Аларском, Иркутском, Боханском, Черемховском, Баяндаевском, Эхирит-Булагатском, Ольхонском районах. В трех из них – Нижнеудинском, Тулунском и Ольхонском – такой прогноз сохранится и на 28 апреля.

Напомним, в большинстве районов Иркутской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Под запретом разведение костров, проведение пожароопасных работ, а также любое использование открытого огня. С введением третьего-пятого классов пожарной опасности гражданам запрещено посещение лесной зоны. Нарушение требований пожарной безопасности влечет за собой административную ответственность.

КООРДИНАТЫ:

  • Информацию о нарушении норм пожарной безопасности можно сообщить, позвонив на телефон доверия Главного управления МЧС России по Иркутской области: 8 (3952) 39-99-99. При обнаружении лесного пожара сообщать на Единый номер круглосуточной диспетчерской службы авиалесоохраны: 8-800-100-94-00.

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