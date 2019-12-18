Около 100 председателей и активистов ТОС приняли участие в фестивале «Мы вместе!»

Иркутск, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Около 100 председателей и активистов органов территориального общественного самоуправления приняли участие в фестивале «Мы вместе!». В нем также принял участие мэр Иркутска Дмитрий Бердников.



– Впервые мы проводим фестиваль органов территориального самоуправления «Мы вместе!». Но, убежден, он станет нашей доброй традицией. Деятельность ТОС объединяет иркутян разных возрастов, разных профессий. И всех вас отличает активная жизненная позиция и желание сделать наш город более красивым, комфортным, благоустроенным. Важно, что вы не только решаете важные задачи в округах. Благодаря активной деятельности ТОСов – а сейчас в Иркутске действует 66 таких объединений – активизируются многие городские процессы. Преображение города отмечено на федеральном уровне и это – наши общие заслуги, – подчеркнул Дмитрий Бердников.

В рамках выездного семинара для представителей органов территориального общественного самоуправления проведут обучающие лекции, дискуссионные площадки.

– Подобные семинары полезны для ТОСов, ведь общественное самоуправление играет огромную роль в жизни города. Мы являемся неким мостиком между жителями и различными ведомствами, мы сотрудничаем с управляющими компаниями, правоохранительными органами, администрацией. Проводим субботники, ведем работу с подрастающим поколением, пожилыми людьми, многодетными и малообеспеченными семьями. Есть большие перемены и внутри микрорайона. В Лесном построили школу, которая была так необходима жителям. У нас проводится внутриквартальное освещение улиц, в ближайшее время планируют начать строительство детского сада, реконструировать дорогу в микрорайон Зеленый. В решении этих задач есть вклад всех жителей! – отметил председатель ТОС «Просторный» Виктор Губанов.