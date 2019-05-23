Около двух тысяч человек планируют привлечь в студотряды Иркутской области

Иркутская область, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В 2019 году в студенческие отряды Иркутской области планируется привлечь около двух тысяч человек. В прошлом году их было чуть больше 1,8 тысяч. Об этом 24 мая на пресс-конференции сообщил командир регионального штаба Иркутского регионального отделения Российского союза молодёжи Руслан Манатов. Студенты будут работать по шести направлениям. Так, два отряда по 35 человек отправятся на стройплощадку проекта «Сила Сибири» на Чаяндинском месторождении в Якутии. Всего со всей России там займут 1,6 тысячу студентов. Ещё один крупный проект, куда планируется привлечь молодых людей, – это бенди-центр Иркутска. По поводу этого объекта сейчас ведутся переговоры. – Остальные объекты – это жилищное строительство, капремонты, то есть не крупные проекты, которые, тем не менее, позволяют в год обеспечить работой примерно 600 человек. Также студенты задействованы на реконструкции бывшего кинотеатра «Чайка», в котором создадут Дом молодёжи. Сейчас там идут демонтажные работы, затем начнутся отделочные. Работают студотряды и на железнодорожном строительстве, в том числе на БАМе, – говорит Руслан Манатов. Что касается зарплаты, то здесь стараются выплачивать студентам около 24 тысяч рублей – это сумма средняя по рынку. Будут студенты участвовать и в межрегиональных стройотрядах на реконструкции «Тёщиного языка» на Кулутском тракте и в других регионах. В проводники наберут 350 человек. Эти ребята будут работать на «южных» поездах ­– до Адлера, Анапы и Кисловодска. За всё лето в этих студотрядах можно заработать до ста тысяч рублей, поскольку зарплата здесь стабильна и составляет около 30 тысяч рублей в месяц. Педотряды будут работать в детских лагерях Иркутской области, а также во всероссийских сменах. Кстати, в этом году для студентов, которые хотят работать с детьми, впервые провели обучение в школе вожатых. Как рассказала директор Молодёжного кадрового центра Татьяна Измайлова, через школу прошли 30 человек. Для них провели теоретический курс и практический семинар. Стоит отметить, что зарплаты по этому направлению невысокие – от 6-8 тысяч рублей за сезон (15 дней) до 30 тысячи рублей за несколько сезонов подряд. Ещё 30 человек отправятся на Сахалин для переработки рыбы на местных производствах. Это так называемые сельскохозяйственные студенческие отряды. По словам Руслана Манатова, принимающая сторона берёт на себя все обязательства по доставке, размещению и обеспечению работой студентов. Если же работы не будет – всё зависит от улова рыбы, – то студентам всё равно гарантировано выплатят 20 тысяч рублей. Набирают популярность и медицинские отряды. В этом году планируется в них набрать 120 человек. Студенты будут работать в больницах и поликлиниках Иркутской области, а также во всероссийском студенческом медицинском отряде «Сибирь». Кстати, 2019 год – юбилейный для движения студотрядов, оно отмечает 60-летие. По словам Татьяны Измайловой, эта знаковая дата, которая уже имеет практический «выхлоп». Речь идёт о том, что в студенческие отряды в первую очередь пытаются привлечь сирот и тех, кто получает соцвыплаты по потере кормильца. Однако ребята лишаются этих мер поддержки, поскольку учитывается их доход от работы в студотряде. На федеральном уровне сейчас прорабатывается вопрос о том, чтобы этот доход при назначении социальных выплат не учитывался. Кроме того, сейчас Российский союз молодёжи нацелен привлекать в студотряды больше студентов ссузов, поскольку в вузах, чьи студенты пока более вовлечены в эту сферу, сейчас ужесточаются требования к прохождению практики и сдаче экзаменов. Это осложняет возможность совмещать работу и учёбу студентам. Но и с ссузами всё не так просто: студенты первых-вторых курсов ещё несовершеннолетние, а старшекурсники больше нацелены на окончание учебного заведения. Однако, студотряды остаются востребованными, поскольку, говорит Руслан Манатов, они открывают разные возможности. – Это и профессиональная подготовка, и медосмотры, и возможность участвовать в социальной жизни, реализовывая свой творческий потенциал. К тому же можно заработать первые деньги, взносы на учёбу, – сказал командир регионального штаба Иркутского регионального отделения Российского союза молодёжи. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: иркутская область Тэги: View the discussion thread.