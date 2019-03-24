|Общество
|25.03.2019
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Около трех тысяч иркутян вышли 24 марта на митинг против строительства завода в Култуке на Байкале
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Иркутск, 25.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 24 марта прошел митинг-концерт в защиту озера Байкал и против строительства завода по производству питьевой бутилированной воды в Култуке. По информации организаторов, мероприятие собрало около трех тысяч человек, которые подписали обращение к президенту РФ Владимиру Путину с предложениями по охране Байкала. Они обратили внимание также на отсутствие на мероприятии представителей областной власти – которая демонстрирует замедленную и непоследовательную реакцию на события вокруг одной из самых нервных для региона тем.
Напомним, митинг проводили общественники – движение «Спаси Байкал» и иркутская региональная общественная организация «Экозащита 365». Основное действо в Иркутске происходило на бульваре Гагарина у памятника Александру Третьему. В Ангарске, по словам очевидцев, на митинг вышли около 100 человек. Также состоялись одиночные пикеты в различных городах Иркутской области и России.
Участники митинга принесли с собой рисованные от руки и распечатанные плакаты с протестными лозунгами. Помимо предсказуемых высказываний против строительства завода, иркутяне держали в руках, например, плакаты с надписями: «РЖД! Чистота вагонов не во вред Байкалу», «БЦБК – опасный гнойник на Байкале», «Не дадим сократить ЦЭЗ», «Решите уже проблему БЦБК», «Байкал сам себя не спасет», «ЗА цивилизованный туризм».
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Общественник Григорий Красовский на своей странице в Фэйсбуке
Среди незапланированных спикеров выступил мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Он поблагодарил участников за то, что они пришли выразить свою гражданскую позицию.
– Много людей сегодня выходит в поддержку Байкала из разных городов и стран. Но мы с вами живем здесь, и мы – самые главные борцы за наше великое достояние – да, оно мировое, но в первую очередь наше – озеро Байкал. И от нашей с вами позиции зависит, как будет осваиваться это озеро, как будет строиться инфраструктура. Наверное, она должна строиться, но – осмысленно, с обсуждением, с расчетами. С пониманием того, что это – мировое наследие, которое должно остаться на века и после нас с вами, – сказал иркутский градоначальник.
Общественники в ходе митинга заявляли, что если сейчас не остановить строительство завода в Култуке, то за ним последуют другие.
– Многие люди, в том числе и коммерсанты, которые уже были в предвкушении легкой наживы, недоумевают, почему завод в Култуке стал поводом для столь мощного протеста, хотя на Байкале стоят уже несколько подобных заводов. Я вам отвечу. Рано или поздно должен был наступить предел нашему терпению в отношении того безобразия, которое сейчас происходит с Байкалом. И последней каплей в этом стал именно завод в Култуке. Жители поселка первыми забили тревогу, когда увидели, как безжалостно, как по-варварски уничтожается наша любимая природа. Для нас эти уникальные места, как и сам Байкал, всегда считались святыми, неприкосновенными. Для сильных же мира сего Байкал и прилегающая территория служат лишь средством обогащения, – высказался со сцены один из участников митинга в Иркутске.
По словам общественников, первое открытое судебное заседание по строительству пресловутого завода состоится 26 марта в Кировском районном суде Иркутска. Участники митинга упомянули и сотрудников Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, которые провели тщательную проверку в отношении законности строительства этого завода, выявили массу нарушений и довели дело до суда. Общественники же выразили надежду, что судьи, которые будут рассматривать это дело, будут честными и непредвзятыми.
Организатор митинга Денис Букалов озвучил со сцены обращение к Владимиру Путину. В числе предложений – включение Таловских болот в перечень региональных особо охраняемых природных территорий, прозрачность и доступность информации о состоянии зданий и сооружений БЦБК, полная переработка его отходов. Разумеется, в перечень вошло требование остановить строительство завода в Култуке.
– Также мы предлагаем создать общественный совет при президенте РФ по вопросам природопользования на территории ЦЭЗ озера Байкал с решающим правом голоса при принятии решений уполномоченными органами, связанными с землепользованием и строительством. В состав общественного совета должны войти независимые эксперты в области охраны окружающей среды, экологи, ученые и инициативные граждане, – сказал Денис Букалов.
Полный текст обращения к Владимиру Путину доступен
В рамках концерта для иркутян выступали танцевальные коллективы и отдельные исполнители. Например, с ансамблем национального танца «Ангара» митингующие станцевали ехор под различные композиции, одна из которых была написана специально для мероприятия, а затем выстроились на площади в форме сердца.
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