Осужденный из ангарской колонии проиллюстрировал детскую книгу

Ангарск, 10.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В ангарской исправительной колонии № 7 состоялась презентация детской книги Натальи Алексеенко «Про любопытного тигренка Тима», иллюстратором которой выступил муж писательницы – осужденный Вадим Алексеенко. Как сообщает пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области, пробный тираж издания, всего в тысячу экземпляров, был практически весь распродан на 31 Московской международной книжной ярмарке. «Перед юным читателем и его родителями открыта книга об Уссурийской тайге и ее обитателях. Главный герой – тигренок Тим. Он очень любознательный, в отличие от своего брата Тома. Каждый день Тим убегает в тайгу, знакомится с животными, птицами, рептилиями, насекомыми. В познавательных диалогах узнает об их среде обитания, образе жизни, характере, привычках, питании, а также учится понимать, кто у них друзья, а кто враги. Книга содержит много ярких иллюстраций флоры и фауны Дальнего Востока России», – написано в аннотации к книге. Работа супругов над детской книжкой длилась около года и стала своеобразным промежуточным итогом в творческой жизни Вадима Алексеенко. В нее вошли как свежие работы художника, так и более ранняя живопись, в общей сложности более 130 иллюстраций. Будучи уроженцем Дальнего Востока, мужчина старался, чтобы рисунки были не только познавательны для детей, которые будут читать книгу, но и передавали его любовь к родному краю. Вадиму Алексеенко сейчас 36 лет, но писать картины он начал всего шесть лет назад, после того, как оказался в колонии. За это время художник-самоучка освоил все жанры живописи от портрета до пейзажа. Многие из его работ становились лауреатами всероссийских конкурсов и выставлялись в крупных выставочных залах Москвы. Одним из любимых направлений художника является церковная живопись. Сейчас осужденный и его супруга трудятся над созданием иллюстрированного православного словаря, для которого уже написано восемь икон. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... ангарск

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