Педагогов Иркутской области поздравляют с Днём учителя

Иркутская область, 5.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Первые лица Иркутской области и Иркутска поздравляют учителей с профессиональным праздником. Уважаемые педагоги и ветераны сферы образования! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! В России профессия учителя издавна считалась самой уважаемой и почетной. В образе наставника представители разных поколений всегда видят источник знаний, жизненную мудрость, образец нравственности и душевной теплоты. Искреннюю любовь и уважение к своим учителям каждый из нас проносит через всю жизнь. Сегодня образование является приоритетным направлением в государственной политике. Это одна из сфер, которая определяет качество жизни людей. Воспитание молодого поколения россиян подразумевает огромную ответственность перед обществом и государством. От качества вашей работы во многом зависит будущее нашей страны. Мы обращаемся к учителям на протяжении всей жизни. Это особенно необходимо в сегодняшнем стремительно меняющемся мире, где роль наставника по-прежнему значима и ценима. От всей души желаю вам здоровья, счастья, радости от работы и профессиональных успехов. А главное, побольше талантливых, благодарных и успешных учеников! Губернатор Иркутской области Сергей Левченко Уважаемые учителя, работники дошкольного и дополнительного образования, ветераны педагогического труда! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем учителя! Значимость работы учителя невозможно переоценить. Именно вы закладываете в ребенке тягу к знаниям, раскрываете его таланты и способности, находитесь рядом, когда формируется личность и воспитывается индивидуальность ребенка. Для детей вы являетесь наставником не только в учебе, но и добрым другом, который всегда поддержит и даст совет в сложной ситуации. Заслуженной наградой вам служат успехи ваших учеников, их признательность и любовь на долгие годы. Стать педагогом можно только по призванию, ведь эта работа требует полной самоотдачи, постоянного совершенствования профессиональных навыков и терпения. От результатов вашего труда во многом зависит будущее наших детей, наше общее будущее. Поэтому вопросы поддержки системы образования региона были и остаются основными в работе Законодательного Собрания Иркутской области. Уважаемые педагоги! От имени депутатов областного парламента и от себя лично благодарю за ваш нелегкий труд. Желаю вам талантливых и благодарных учеников, интересных проектов, крепкого здоровья и семейного благополучия! Председатель ЗС Иркутской области Сергей Сокол Уважаемые педагоги, работники образовательных учреждений, ветераны педагогического труда! От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем учителя! Именно в этот день, 5 октября 1966 года, была принята международная рекомендация «О положении учителей» – первый документ, определяющий условия труда учителей во всем мире. Сегодня наше государство поддерживает и развивает школьное образование, делает многое, чтобы оно оставалось доступным для всех. Большое внимание уделяется не только городским, но и сельским школам. У нас принят Федеральный закон «Об образовании в РФ», с этого года у общего и среднего профессионального образования появилось свое Министерство просвещения Российской Федерации. Учитель не просто профессия – это призвание, непреодолимое желание передавать опыт и знания детям. Желаю крепкого здоровья, душевной стойкости и благополучия, мира и счастья в семьях, а также любознательных, трудолюбивых и творческих учеников! Пусть воплотятся в жизнь ваши планы и осуществятся мечты! Депутат ГД РФ Сергей Тен ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутская область

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