Первые лица Приангарья и Иркутска поздравляют жителей региона с Днем Победы

Иркутск, 9.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Сегодня вся Россия отмечает 73-ю годовщину окончания Великой Отечественной Войны. Первые лица Иркутской области поздравляют жителей региона, ветеранов и тружеников тыла с праздником Великой Победы. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко: Уважаемые жители Иркутской области! От всей души поздравляю вас с Днем Победы! Самый светлый, дорогой и любимый народный праздник, общий для всех: ветеранов, их детей, внуков и правнуков. Это частичка истории каждой семьи. Победный май 45-го навсегда вошел в героическую летопись нашего Отечества как символ мужества и самоотверженности всего советского народа. Это день священной памяти о тех, кто сложил свою голову на полях сражений и отдал жизнь в борьбе с фашизмом. И одновременно для всех нас это день светлой радости от того, что смогли преодолеть все тяготы и невзгоды, выжить и победить в той страшной войне. Сегодня слова благодарности мы адресуем, прежде всего, ветеранам – фронтовикам, труженикам тыла, узникам фашистских лагерей – всем тем, кто на своих плечах вынес тяготы военного лихолетья. Сквозь года доходит до нас немеркнущий свет подвигов, совершенных вами в суровые годы самой кровавой войны в истории человечества. Низкий вам поклон за мир и наше счастье! Это праздник на все времена. И наша страна, великая Россия, всегда будет жить и процветать, пока не забыто 9 мая 1945 года!

Пусть над нами всегда будет мирное небо, а в каждом доме – счастье, благополучие и любовь! С праздником! С Днем Победы! Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка: Дорогие земляки! Уважаемые ветераны и труженики тыла! С глубоким почтением и от всего сердца поздравляю вас с праздником – Днем Великой Победы! Важно, что это выстраданное торжество справедливости, оплаченное кровью и миллионами жизней, стало поистине народным. В эти майские дни мы отдаем дань уважения и глубокого почтения вам, дорогие ветераны, труженики тыла, дети войны. Невозможно забыть и переоценить то, что вы сделали для всех нас. С болью в горле мы перечитываем страницы истории, узнаем все новые и новые подробности вашего беспримерного мужества и стойкости. Мы обязаны сохранить эту летопись для потомков, не позволив изменить или вымарать эти страницы… Мы говорим – Вечная Слава героям, всем, кто ценой своей жизни защищал наше Отечество, кто жил и работал для Великой Победы. Вечная Слава – это не просто слова, это пример для мальчишек и девчонок, это ценности, которые вписаны в наши сердца, это основа настоящего и фундамент будущего. И пусть с той войны прошло уже немало лет, но именно сейчас как никогда важно учиться у наших отцов, дедов и прадедов простым и самым важным в жизни понятиям – что такое добро и милосердие, что такое Родина, мужество и честь. Все меньше ветеранов принимают участие в парадах, но все более тесными и многолюдными становятся ряды «Бессмертного полка» - дети, внуки и правнуки поднимают на знамена заветы своих предков, ваши заветы. Вы – наши Защитники, наши Учителя. Вы подарили нам право жить под мирным небом, работать, растить детей. От имени депутатов Законодательного Собрания желаю вам доброго здоровья, радости и благополучия, счастливых и долгих лет мирной жизни! Счастья вам и вашим детям! С праздником! С Днем Великой Победы! Депутат Госдумы РФ от Иркутской области Сергей Тен: Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и узники фашистских концлагерей, с Днём Победы! С каждым годом становится все меньше наших ветеранов, прошедших тяготы Великой Отечественной войны… С нами остается Память. Пока мы помним, наши родные – живы. Лучшее тому подтверждение «Бессмертный полк», в котором мы вместе, в едином строю: живые и павшие. Историю о моем деде – пограничнике, прошедшем всю войну, Борисе Григорьевиче Жаринове, будут хранить мои сыновья – Тимур и Макар, дочь Таисия. Наши дети, выросшие на реальных жизненных историях фронтового поколения, сделают нашу нацию сильной, свободной и миролюбивой. Низкий поклон вам, дорогие фронтовики, ветераны, труженики тыла, за труд, отвагу, верность и любовь к нашей Родине. За сохранённый мир, за возможность нашим детям и внукам жить в согласии. Вечная благодарность, пожелания здоровья, благополучия и тепла. Вы заслужили их – и всем своим подвигом, и всей своей жизнью. С праздником! Мэр города Иркутска Дмитрий Бердников: Дорогие земляки!



Примите сердечные поздравления с самым значимым для нас великим праздником – Днём Победы в Великой Отечественной войне!

9 мая – это символ героизма и беспримерного мужества нашего народа, отстоявшего мир на земле, а 1941-1945 годы – одни из самых героических страниц в истории Отечества. Вряд ли в Иркутске найдется семья, которую не затронула война. Мы свято чтим память наших земляков, не вернувшихся с поля битвы. Мы помним подвиг тружеников, ковавших Победу в тылу. Мы помним и чтим самоотверженность, непоколебимую стойкость, смелость и храбрость наших отцов и матерей, дедов и бабушек во имя Родины, во имя жизни! В этот день каждого из нас переполняет не только чувство гордости за их бесценный Подвиг, но и безмерная благодарность за мирное небо над головой. Искренне поздравляю вас, наши дорогие ветераны, с великим праздником Победы! Низкий поклон вам за всё, что вы сделали для нас! Мы достойно продолжаем традиции отцов, дедов, прадедов, приумножаем богатство родной земли. Это наш святой долг! Ведь Память живет в добрых делах и поступках, направленных на процветание и благополучие родного города, края, страны. И я глубоко убеждён: пока в наших сердцах жива священная память о Великом Подвиге, наша Родина останется могучей и непобедимой.



Дорогие мои земляки! От всей души желаю вам благополучия, согласия, мирного неба над головой! С праздником! C Днём Великой Победы! Председатель Думы города Иркутска Евгений Стекачёв: Дорогие иркутяне! Уважаемые ветераны и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла! Поздравляю вас с праздником – Днем Великой Победы! Десятки лет минули с того дня, когда советские солдаты торжественно воздвигли знамя Победы над поверженным врагом. Но какой ценой была завоевана свобода – не забудется никогда. Тысячи жизней отданы за нее, тысячи человек шли в атаку и самоотверженно трудились в тылу, приближая этот день. Мирное небо над нашими головами – это их заслуга. Многие иркутяне были участниками или свидетелями тех военных событий, о которых сегодня можно узнать лишь из учебников. Это сильные и волевые люди, бесстрашные, преданные своей Родине. На таком примере должна расти наша молодежь. И потому связь между поколениями так ценна для нас. Примите искреннюю благодарность за активную жизненную позицию, участие в патриотическом воспитании молодого поколения, мудрость и готовность оказать власти помощь в решении значимых для Иркутска вопросов. Желаю вам не терять бодрости духа, сохранять энергию, которая позволяет нам вместе двигаться только вперед. Крепкого вам здоровья, любви и заботы близких, всего самого доброго! Дорогие земляки! Этот день – наше всеобщее достояние и гордость. Поздравлений с тем, что сегодня мы живем в мире и спокойствии, достоин каждый. События тех страшных лет никогда не должны повториться. Поэтому от всей души желаю каждому из вас уверенности в завтрашнем дне, крепкого семейного счастья и благополучия! Низкий поклон тем, кто принес на нашу землю Великую Победу, и вечная память воинам, пожертвовавшим собой ради Отечества. Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло: Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла! Дорогие сибиряки!



Более 70 лет отделяет нас от событий Великой Отечественной войны, однако воспоминания об этих страшных испытаниях всегда будут в народной памяти. Доблесть наших соотечественников, проявленная в борьбе с нацизмом, по сей день вызывает в каждом из нас чувство подлинного патриотизма, безмерную гордость за свою Родину. В те тяжёлые времена всё было подчинено единой цели – приблизить долгожданную Победу. Со словами искренней благодарности я обращаюсь к ветеранам. Вы преданно служили Отчизне, с честью исполняя воинский долг, поднимали страну после масштабных разрушений, и ваш подвиг никогда не будет забыт. Здоровья и долгих лет ныне живущим! Вечная слава нашим погибшим дедам и отцам, ценой своих жизней защитившим Отечество! Мы будем свято чтить память о тех, кто сложил головы во имя будущих поколений. Особо хотелось бы отметить вклад регионов Сибири в общую Победу. В годы Великой Отечественной войны сибирские дивизии и полки находились на всех участках фронта, принимали участие в решающих боевых операциях. Более полутора тысяч сибиряков были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. На территории сибирских регионов находились сотни эвакуированных предприятий, здесь было организовано обеспечение фронта военной техникой, боевым снаряжением и провизией. От всей души поздравляю с Днём Великой Победы жителей Сибири и ещё раз хочу адресовать слова глубочайшей признательности нашим ветеранам. Мы преклоняемся перед вашей самоотверженностью, восхищаемся невероятной силой духа и даём клятву бережно хранить верность и соответствовать этому героическому наследию. С праздником! Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Мархаев: Дорогие друзья! Уважаемые земляки! Искренне и от всей души поздравляю вас с главным праздником весны – Днём Победы! Этот всенародный праздник неразрывно связан со славным поколением победителей, которые, не щадя своей жизни, спасли мир от фашизма, героически отстояли независимость Отчизны, подняли из руин и пепла родные города и сёла. Сколько бы лет ни минуло с мая 45-го, все мы и наши новые поколения никогда не забудем, что это была Великая Победа над злом и насилием. Всегда будут жить в сердцах людей имена тех, кто отдал свои жизни ради свободы родной земли. Сейчас особенно важно, чтобы каждый ветеран был окружён вниманием и заботой, чтобы память о нашей Великой Победе была мерилом верности Родине, ориентиром для наших поступков и реальных дел. Уважаемые ветераны, труженики тыла, дети войны! На вашем примере мы воспитали не одно поколение молодёжи. Низкий поклон вам за ратный и мирный труд, за активную жизненную позицию. Мы с вами – дети и внуки Победы, наследники славной семьи советских народов, которая отстояла Отечество в этой страшной войне.

Пусть мир и благополучие всегда будут в ваших домах. Процветания и благоденствия вам и вашим семьям. Крепкого здоровья, долголетия и радости! С Днём нашей Победы! Прокурор Иркутской области, государственный советник юстиции 2 класса Игорь Мельников: Уважаемые ветераны и труженики тыла, коллеги, сердечно поздравляю вас с праздником Великой Победы!



Мужество и героизм, проявленные нашим народом в суровые годы Великой Отечественной войны, всегда будут примером великого единения, преданности и беззаветного служения Отечеству.



В борьбе против фашистских захватчиков наши отцы и деды плечом к плечу отстояли свободу и независимость Родины. Наш долг – хранить память об их великом подвиге, воспитывать у молодого поколения чувства патриотизма и гордости за героические страницы нашей истории.



В нашей памяти навсегда останутся те, кто положил на алтарь Отечества свои жизни, кто вернулся и поднимал из руин страну, кто не жалея сил и здоровья трудился в тылу.



Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за беспримерный подвиг и самоотверженный труд.



В этот светлый праздник от имени всех работников органов прокуратуры Иркутской области искренне желаю вам крепкого здоровья, мира, уверенности в будущем, счастья и семейного благополучия! ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... дмитрий бердников

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