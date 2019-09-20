Пилотный проект по предоставлению инвалидам соцвыплаты на технические средства реабилитации запущен в Иркутской области

Иркутская область, 19.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Пилотный проект по предоставлению инвалидам единовременной социальной выплаты на приобретение технических средств реабилитации, не вошедших в федеральный перечень, стартовал в пяти муниципальных образованиях Иркутской области.

Это новая мера социальной поддержки, которая установлена постановлением правительства региона и осуществляется за счет средств областного бюджета. Об этом рассказал первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Алексей Макаров, сообщает пресс-служба губернатора региона.

– Выплаты позволят сократить сроки обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации в рамках регионального перечня. Люди смогут оперативно приобрести то техническое средство, которое сами для себя выберут. Проект запущен в Ангарском городском округе, Иркутском, Тайшетском, Чунском и Шелеховском районах. По итогам реализации будет принято решение о его распространении по территории всего региона, – отметил Алексей Макаров.

Социальная выплата в рамках пилотного проекта предоставляется на каждое техническое средство реабилитации. Получить ее смогут люди, которым необходимы такие средства в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или абилитации в том случае, если у них истекает срок пользования имеющегося технического средства реабилитации. Среднедушевой доход семьи инвалида должен быть ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской области

За назначением единовременной социальной выплаты на приобретение технических средств реабилитации инвалиду или его представителю необходимо обратиться в Управления социальной защиты населения по месту жительства.

Инвалидов, проживающих в других территориях области, обеспечивают техническими средствами реабилитации в натуральной форме согласно действующему законодательству.