По следам паводков и лесных пожаров: студия Артемия Лебедева представила новую версию герба Приангарья

Иркутская область, 12.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Студия одиозного и известного дизайнера Артемия Лебедева представила свой вариант герба Иркутской области. Бабра на нём нет, зато нашли отражения природные катастрофы лета-2019.

Герб Иркутской области, по версии дизайнера Кирилла Комарова, – это горящие леса на зелёном фоне и тонущие дома.

– В Иркутской области потрясающая природа и много интересных событий. Герб отражает насыщенную жизнь региона в 2019 году. Леса и реки Иркутской области прославились на весь мир. В Иркутской области яркие впечатления обеспечены всесезонно, – объясняется задумка герба на сайте студии Артемия Лебедева .

Напомним, в Иркутской области ежегодно полыхают лесные пожары, но в 2019 году они достигли невероятных масштабов. Их не тушили, объясняя это тем, что возгорания удалены от населённых пунктов и экономических объектов, но люди в десятках посёлках, а также в северных городах задыхались от дыма. Бороться с пожарами начали только после того, как на ситуацию обратил внимание президент РФ Владимир Путин.

В июне на регион обрушилась другая стихия. В центральных и западных районах начался разрушительный паводок. Во время наводнения погибли 25 человек, без вести пропали шестеро. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой только в Тулунском районе подтопило 233 дома в 9 населенных пунктах.