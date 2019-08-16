Показательные полеты, концерт и выставка авиатехники: ИАЗ приглашает иркутян на День открытых дверей

Иркутск, 16.08.19 (ИА «Телеинформ»), - День открытых дверей пройдет на Иркутском авиационном заводе 17 августа. Он приурочен к 85-летию предприятия.

Как сообщается на странице завода ВКонтакте , в этот день на территории летного поля будут организованы площадки для демонстрации авиационной техники и выступления творческих коллективов.

– Основное место действия – летное поле, где пройдет статический показ авиационной техники, состоится концерт творческих коллективов ДК имени Гагарина и артистов Иркутского музыкального театра имени Загурского, выступит исполнитель авторских песен об авиации Николай Анисимов и будет играть духовой оркестр. Также в программе – показательные полеты авиационной техники и демонстрационные полеты радиоуправляемых моделей клуба «Сигма». Поздно вечером на стадионе «Зенит» состоится традиционный праздничный салют, – говорится в сообщении.

Вход гостей и работников ИАЗ на территорию будет осуществляться по Центральным проходным ИАЗ – филиала ПАО «Корпорация «Иркут» с 09-00 до 12-30. ⠀

Всем гражданам РФ старше 14 лет необходимо иметь при себе паспорт гражданина РФ, или носимый пропуск на ИАЗ. Вход детей до 14 лет в сопровождении взрослых. Для обеспечения безопасности вход на территорию ИАЗ будет осуществляться после прохождения процедуры досмотра.

С учетом недостаточного количества парковочных мест около ИАЗ и перекрытия участка проезжей части улицы Новаторов гостей просят пользоваться общественным транспортом. ⠀

РЕКОМЕНДАЦИИ:

На территорию ИАЗ – филиала ПАО «Корпорация «Иркут» запрещается внос:

1. оружия (огнестрельное, газовое, пневматическое, холодное и другие виды оружия); ⠀

2. взрывчатых веществ (боеприпасы, пиротехнические средства); ⠀

3. ядовитых, отравляющих, токсичных и наркотических, легковоспламеняющихся веществ; ⠀

4. спиртосодержащих жидкостей; ⠀

5. жидкости в стеклянной таре и непрозрачной упаковке (тетропак); ⠀

6. любых видов воздушных шаров. ⠀