«Последние звонки» в Иркутске 23 мая проведут без алкоголя

Иркутск, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 8:00 до 24:00 23 мая будет ограничена розничная продажа алкоголя – в школах города в этот день пройдут «Последние звонки». Соответствующее распоряжение подписано в администрации областного центра. Как сообщает служба потребительского рынка и лицензирования Приангарья, в целом по региону выпускные вечера в образовательных учреждениях проведут в период с 22 по 25 мая. На время этих праздников в соответствии с постановлением правительства Иркутской области запрещена розничная продажа алкоголя, кроме как при оказании услуг общественного питания. СПРАВКА: Продажа алкогольной продукции, включая пиво и пивные напитки, в дни запретов подпадает под административное правонарушение и влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.

Розничная продажа алкоголя контролируется службой потребительского рынка и лицензирования Иркутской области с использованием единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Программный комплекс ЕГАИС позволяет отслеживать оборот алкогольной продукции в режиме реального времени и, в случае выявления фактов нарушений, принимать необходимые меры по пресечению указанных нарушений. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: администрация иркутска

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