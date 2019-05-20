|Общество
|20.05.2019
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«Последние звонки» в Иркутске 23 мая проведут без алкоголя
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Иркутск, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 8:00 до 24:00 23 мая будет ограничена розничная продажа алкоголя – в школах города в этот день пройдут «Последние звонки». Соответствующее распоряжение подписано в администрации областного центра.
Как сообщает служба потребительского рынка и лицензирования Приангарья, в целом по региону выпускные вечера в образовательных учреждениях проведут в период с 22 по 25 мая. На время этих праздников в соответствии с постановлением правительства Иркутской области запрещена розничная продажа алкоголя, кроме как при оказании услуг общественного питания.
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