Праздничное шествие научных институтов состоится в Иркутске в честь 55-летия Академгородка

Иркутск, 7.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске пройдут торжественные мероприятия в честь празднования 55-летия Академгородка.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, начнутся они с праздничного шествия в сопровождении духового оркестра. В нем примут участие все научные институты, входящие в состав ИНЦ СО РАН, образовательные учреждения микрорайона и коллективы предприятий, расположенных на территории городка. Эти и другие мероприятия в честь юбилея микрорайона обсудили на оргкомитете под председательством мэра Иркутска Дмитрия Бердникова.

Праздник состоится 19 августа. В его программе: спартакиада для школьников и студентов, открытие памятного знака «Во имя великой науки» и аллеи Академиков. Специально для детей будет работать интерактивная площадка «Академчата», для жителей старшего поколения пройдет танцевальный бульвар «Воскресный вальс». Завершатся мероприятия открытым кинопоказом «История моя – мой Академ» и праздничным салютом.

– 55-летие микрорайона станет не только праздником для горожан – это будет отправная точка для обновления Академгородка, его благоустройства и создания комфортной среды. В этом году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» мы проведем первый этап реконструкции и обустройства центральной площади микрорайона, благоустроим 12 дворовых территорий, в сентябре откроет свои двери новое здание 19 школы, – отметил Дмитрий Бердников.

Мэр города дал ряд поручений по благоустройству микрорайона. Так, до конца июня проведут санитарную обрезку насаждений и снесут аварийные деревья, будет проработан вопрос по ремонту фасадов зданий микрорайона с их собственниками. Комитету по градостроительной политике поручено спроектировать и согласовать с жителями микрорайона велосипедную и беговую дорожку по периметру дендрологического парка в границах улиц Лермонтова, Фаворского, Улан-Баторской.