Предприниматель Роман Ищенко подвел итоги года и назвал самые значимые для Иркутской области события

Иркутск, 27.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Снятие санкций с EN+ и смена менеджмента компании, начало строительства большого производственного комплекса Иркутской нефтяной компании в Усть-Куте, а также запуск проекта фармацевтического завода компании «Фармсинтез» в Усолье-Сибирском – эти события 2018 года являются значимыми для региона, считает член совета клуба «Байкальские стратегии», предприниматель Роман Ищенко. Напомним, Телеинформ традиционно в конце года подводит итоги и публикует подборку мнений о самых заметных событиях года.

Как и все эксперты, Роман Ищенко не смог не отметить важность такого события, как выборы Законодательного собрания Иркутской области 9 сентября. Кроме того, по его мнению, ярким событием 2018 года стало создание катка в виде сердца на Байкале в Листвянке. Также состоялась первая за многие годы презентация и обсуждение элитами общественной Концепции стратегического развития региона.

В 2018 году на базе ИРНИТУ открыли Байкальский институт БРИКС для иностранных студентов. Это важное событие, связанное с экспортом образования.

– Продолжает наращиваться активность гражданского общества по разным направлениям жизни и деятельности. Мне кажется, что наш регион один из самых сильных в стране в этом плане, и это вселяет надежду. В 2019 году хотелось бы, чтобы те заделы, которые сейчас формируются в регионе, «выстрелили», – говорит собеседник агентства.

Например, увенчалась успехом попытка губернатора Приангарья Сергея Левченко «пересобрать» бюджет в рамках идеи пятилетнего планирования, превратив его в бюджет развития вместо бюджета «поддержания штанов».

– Хочется, чтобы мы, наконец-то, запустили процесс упорядочивания законодательства о Байкале и создали условия для того, чтобы озеро стало мировым образцом экологического хозяйствования и жизни. Я верю, что Байкал – это уникальный дар, который дает нам шанс стать действительно мировым регионом, – рассуждает Роман Ищенко.

Кроме того, говоря об ожиданиях от будущего, он выразил надежду на то, что в 2019 году в регионе запустят проекты реновации Листвянки и Байкальска, а также системообразующие процессы и проекты в сфере образования.