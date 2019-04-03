Председатель думы Иркутска – о новом Генплане, сокращении парковок и агломерации

Иркутск, 4.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Концепция полицентричности, заложенная в обновлённом Генплане Иркутска, который депутаты думы утвердили в 2018 году, выполнима, но для этого в городе необходимо создать определённые условия. Об этом 3 апреля на пресс-конференции заявил председатель думы областного центра Евгений Стекачёв. – Администрация в Генплане предусмотрела деловые зоны в каждом районе, но бизнес будет строить там свои объекты только в том случае, если там будет выгодно. А выгодно будет только в том случае, если там будет высокий трафик, то есть большое количество людей. Если там спальный микрорайон, там никогда не будет пользоваться спросом деловой центр, куда бы люди ездили на работу. Небольшой торговый центр – может быть, но не деловой. То есть решение стратегически правильное, но его надо было принять лет 25 назад, – считает он. Сейчас, говорит Евгений Стекачёв, у администрации Иркутска есть инструменты, чтобы стимулировать бизнес перемещаться из центра города в другие районы, чтобы его разгрузить с транспортной точки зрения. Например, можно элементарно изменить дорогу. – Тем самым, можно задать интересный тренд для бизнеса: дорога изменилась, допустим, в микрорайоне Первомайский, сейчас здесь будет много людей, давайте-ка я тут что-то построю. То есть помимо решений на бумаге, надо ещё идти навстречу бизнесу. Я убеждён, что город обречён на развитие только в том случае, если у него всё хорошо во взаимоотношениях с бизнесом. Бизнес и власть должны играть в унисон. Сейчас у нас это более или менее налаживается, – отмечает председатель думы. Стоит отметить, что представители администрации неоднократно высказывали мнение, что центр Иркутска должен стать в большей степени пешеходным, а для этого нужно как минимум не наращивать число парковок. – Сейчас нет единого мнения по этому поводу. Конечно же, с точки зрения обывателя, который каждый день ездит в центр города, не хотелось бы, чтобы количество парковок сокращалось. С другой стороны, исторический центр города, на мой взгляд, уже не переделать, мы не расширим дороги, не сделаем дополнительные парковки. Как ни парадоксально, но факт: экономика не растёт, но количество автомобилей становится больше. Сейчас чуть ли не на каждого второго жителя приходится по машине. На мой взгляд, скоро нам придётся принимать кардинальные меры, – говорит председатель думы Иркутска. Не исключено, что количество парковок придётся сокращать, где-то от них отказываться. Но в этом нет ничего плохого, считает Евгений Стекачёв, ссылаясь на опыт не только российских городов, но и других стран. В этом случае необходимо самим себе ответить на вопрос, чего хочется больше: комфортно заезжать в город, или чтобы сам город был комфортным с современной инфраструктурой и доступностью. – Моё личное мнение: в современном городе акцент должен быть сделан на пешеходной доступности и на комфорт пешеходов. Это основа для развития любого города. Те, кто бывал за границей, обращали внимание на то, что там приятно ходить пешком и есть для этого возможность. Это есть в Москве, там тоже не везде припаркуешься. Иркутяне на это могут сказать: в Москве всё есть, а у нас нет. В Иркутске тоже всё будет, но мы должны понимать, что когда всё будет, парковочные места сокращать придётся, принимать непопулярные меры, – говорит Евгений Стекачёв. Перенос делового центра в другие районы может стать выходом из ситуации, тем более, что рано или поздно агломерация станет неизбежна. Председатель думы Иркутска считает, что она необходима. Тогда появится возможность решения проблемы и с парковками, и узкими дорогами, и с транспортной доступностью объектов. – Больше земли станет, появится возможность малоэтажного строительства. Мы живём в таком регионе, что практический каждый из нас может жить за городом, но нет инфраструктуры. Если бы она была, многие из нас переехали бы туда, потому что всё-таки социум, на мой взгляд, развивается только при таком типе жилья. Когда мы все переезжаем в 22-этажные дома, какой там социум? Мы соседей-то в глаза не видим, наши дети только тем и занимаются, что в гаджеты играют, – комментирует депутат. По прогнозам Евгения Стекачёва, вопросы агломерации надо будет решать уже в ближайшие пять лет. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... администрация иркутска

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