Прирост по заболевшим коронавирусом в Приангарье на утро 15 апреля составил шесть человек

Иркутская область, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - По состоянию на утро 15 апреля в Иркутской области отмечено 47 подтвержденных случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

По данным оперштаба, госпитализирован 41 человек, количество выздоровевших и умерших не изменилось и составляет четыре и два случая соответственно.

Врио главы Иркутской области Игорь Кобзев на заседании оперативного штаба по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Приангарье призывает не сеять панику, сообщает пресс-служба губернатора.

– В соцсетях все чаще можно встретить анонимные сообщения о заболевших, начинается «охота на ведьм». Я попрошу всех представителей муниципалитетов верить только официальной статистике оперативного штаба. Нужно проявить ответственный подход к распространению любой информации, – подчеркнул Игорь Кобзев. – Вбросы недостоверных сведений и непроверенных фактов недопустимы.

В целом по области первоочередными остаются требования по жесткому контролю за соблюдением всех санитарно-противоэпидемических норм, требований Роспотребнадзора, санитарных служб. Особое внимание – проведению дезинфекции помещений, общественного транспорта. Рассматривается возможность привлечения к этим работам сил и средств службы ветеринарии Иркутской области, предлагается включить представителя ведомства в состав оперативного штаба.

– Еще один тревожный показатель: индекс самоизоляции по Яндексу очень низкий. В Иркутске 13 апреля он составлял 2,0, 14-го – 2,6 из 5. Факты нарушения жителями региона режима самоизоляции фиксируются постоянно, – отметил Игорь Кобзев. – К осуществлению контроля необходимо привлекать больше сотрудников правоохранительных органов и ГИБДД, представителей профильных ведомств, госслужащих. Напомню: с момента введения режима повышенной готовности зарегистрировано 238 нарушений самоизоляции!

Вопрос по привлечению граждан и юридических лиц к административной ответственности – в правительстве области на особом контроле.

Кроме того, глава региона назвал возмутительным факт, проверенный по его поручению накануне. Телефоны, официально указанные инспекцией труда по Иркутской области, областным министерством соцразвития в качестве горячих линий для обращений граждан, не отвечают. Из всех горячих линий, помимо единого номера 8 (3952) 39-99-99, ответ можно получить, позвонив по номерам Пенсионного фонда (время ожидания составляет больше пяти минут) и волонтеров ОНФ. Игорь Кобзев дал поручение незамедлительно навести порядок в работе горячих линий.