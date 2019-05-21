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22.05.2019

Прокуратура Усть-Кута семерых бывших зеков принудительно отправила на обследование

Усть-Кут, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Прокуратура Усть-Кута добилась того, чтобы семерых бывших заключенных в судебном порядке отправили на обследование.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, согласно приказу Минздрава РФ, лица, освобожденные из мест отбывания наказания или содержания под стражей для предупреждения угрозы возникновения и распространения туберкулеза в течение двух лет после освобождения обязаны не реже двух раз в год проходить профилактический медицинский осмотр.

Вместе с тем, в ходе проверки установлено, что не все освободившиеся из мест лишения свободы и проживающие на поднадзорной территории проходили флюорографическое исследование легких.

По результатам проверки прокурором города в суд направлены исковые заявления об обязании семи человек пройти флюорографию в Усть-Кутской районной больнице с представлением результатов обследования участковому врачу-терапевту.

Исковые заявления рассмотрены, требования прокурора удовлетворены. Исполнение решений суда находится на контроле прокуратуры города.

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