Проверки качества фейерверков в Иркутской области будут проходить до 15 января

Иркутская область, 29.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Рейды по качеству пиротехнической продукции на рынках Иркутской области будут проходить до 15 января 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

– Особое внимание уделяется соответствию продукции нормам, указанным в сертификате, целостность упаковки и наличие инструкций на русском языке. Инспекторы инструктируют продавцов, чтобы те в свою очередь обращали пристальное внимание покупателей на безопасное использование хлопушек, петард и салютов не нарушая требований пожарной безопасности. В ходе рейдовых мероприятий инструктаж пройдут и организаторы мероприятий с массовым пребыванием людей – использовать элементы пиротехнических шоу в закрытых помещениях категорически запрещено, – отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области Виктор Пашков.

Нарушителям грозит предупреждение или административный штраф: должностным лицам – от 6 000 до 15 000 рублей, индивидуальным предпринимателям – от 20 000 до 30 000 рублей, для юридических лиц - от 150 000 до 200 000 за каждое правонарушение. Сомнительная пиротехническая продукция изымается до проведения экспертизы, подтверждающей ее безопасность.

За неделю рейдов по местам торговли пиротехникой в Приангарье проверено 32 места торговли пиротехнической продукцией, выявлено 15 нарушений действующего законодательства, изъято порядка 400 единиц петард, салютов и хлопушек, виновные будут привлечены к административной ответственности.

Главное управление МЧС России по Иркутской области в очередной раз напоминает: фейерверки следует покупать только в специализированных магазинах. В обязательном порядке продавец по требованию покупателей должен предоставить товаросопроводительные документы. Перед тем, как использовать изделие еще раз осмотрите его и проверьте целостность упаковки, убедитесь в отсутствие повреждений и деформаций корпуса пиротехники. Помните, неправильное применение пиротехники может стать причиной пожара и причинить вред здоровью. Будьте максимально осторожными, не омрачайте праздник себе и другим! Единый телефон пожарных и спасателей 101.