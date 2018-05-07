Разработчики бренда Иркутска – о критике в свой адрес: горожан «вывели из зоны комфорта»

Иркутск, 7.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутяне пока не готовы воспринять замысел, заложенный в бренде, разработанном компанией «Инстид». Так представители организации прокомментировали критику в свой адрес изданию РБК Дальний Восток.

При этом, говорят разработчики, иркутяне – «абсолютно нормальные люди», но их «вывели из зоны комфорта». Свою работу в компании рассматривают как «что-то абстрактное, сильное». Работа произвела сильное впечатление в США.

– Им не понравилось, потому что это новое. Людям привычнее видеть классическую историю, уже многократно введенную в той или иной вариации, – цитирует представителя компании РБК Дальний Восток. – Вместо ожидаемых деревянных наличников и очертания озера Байкал они увидели что-то абстрактное, сильное. Которое было сделано специально, чтобы зарядить энергией. Естественно, для многих это был неожиданный поворот. Изображать очертания известных символов, памятников, привязывать к географическим единицам – это, извините, прошлый век. Подобное было в тренде лет 10-20 назад. Это то, на что люди не поедут, и самих жителей не вдохновит. Особенно в Иркутске.

В компании подчеркивают, что работой недовольны далеко не все в Иркутске. Есть абсолютно восхищенные комментарии и среди журналистов, и на Фейсбуке.

Напомним, бренд Иркутска разработали за 1,3 млн рублей. Представленный в апреле вариант вызвал волну обсуждений в соцсетях, были высказаны очень разношёрстные мнения от резко негативных до позитивных. Сейчас бренд продолжают обсуждать, принять участие в этом может любой горожанин. С материалами разработчиков можно ознакомиться по ссылке: https://yadi.sk/d/-VNRItco3UmUUK. Голосование проводится до 15 мая 2018 года по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3n9ptV_Fn9CS6N6QbivqaDHdsrOl7DO1INmfTOlVpSBjpMg/viewform .