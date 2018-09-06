Региональный проект «Помощь детям, нуждающимся в особой поддержке» стартует в Приангарье с 2019 года

Иркутская область, 7.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Малообеспеченным семьям и семьям, воспитывающим детей-инвалидов, с 2019 года будут предоставлены дополнительные меры социальной поддержки в рамках регионального проекта «Помощь детям, нуждающимся в особой поддержке».

По информации пресс-службы правительства Иркутской области, об этом заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко во время посещения областного государственного учреждения социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями».

Глава региона дал поручение усилить меры социальной поддержки по нескольким направлениям. Так, необходимо упросить процедуру льготного лекарственного обеспечения детей из малоимущих семей первых трех лет жизни, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума.

– Сегодня мы оказываем эти меры поддержки на основании подтверждаемых доходов обоих родителей. Предлагаю для назначения пособия в заявлении просто указывать причину отсутствия доходов без предоставления дополнительных справок. Кроме этого, необходимо установить ежемесячную денежную выплату в размере 1200 рублей семьям, воспитывающим детей-инвалидов с такими заболеваниями, как злокачественные образования, болезни крови, ДЦП и другие паралитические синдромы. Еще одна важная задача – поддержка детей с онкологическими заболеваниями и заболеваниями крови. Многим из них требуется диагностика и лечение в медицинских учреждениях, находящихся за пределами области. Мы решили, что перелет до места плановой консультации и обратно с 2019 года для ребенка и одного сопровождающего будет оплачиваться из регионального бюджета. Я уже дал поручение правительству региона разработать нормативно-правовые акты по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки, – подчеркнул Сергей Левченко.

В Иркутской области проживает более 12 тысяч детей-инвалидов, из них 248 имеют злокачественные образования и болезни крови, 1761 ребенок страдает ДЦП и другими паралитическими синдромами.