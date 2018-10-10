Реку Вихоревка в Братском районе проверяют на загрязнение

Братский район, 11.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Братском районе начата проверка в связи с загрязнением реки Вихоревка в районе населенного пункта Бурнинская Вихоря.

Факт гибели рыбы не подтвердился, сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры. Организованы мероприятия по отбору проб воды для химического анализа.

Для установления фактических обстоятельств привлечены органы Росприроднадзора по Иркутской области, а также Байкало-Ангарского управления Росрыболовства. Кроме того, прокуратурой проверяются все предприятия, осуществляющие сбросы сточных вод в реку.

– По итогам проверки после установления лица, виновного в загрязнении водоема, будут приняты меры прокурорского реагирования, – отмечают в ведомстве.