Режим самоизоляции в Приангарье продлили еще на неделю

Иркутская область, 18.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 26 апреля. Об этом на вечернем заседании оперативного штаба по предотвращению ввоза и распространения коронавирусной инфекции в Приангарье 17 апреля заявил исполняющий обязанности главы региона Игорь Кобзев.

– Число заболевших с каждым днем увеличивается. В стране не осталась ни одного региона без коронавируса. В связи с этим требую: особое внимание уделять пассажирам из Москвы, которые прилетают, в том числе, рейсами из других регионов. Например, сегодня на новосибирском рейсе были московские пассажиры. Также под особый контроль попадают все, кто прибывает из Красноярска. Там очень серьезная ситуация, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Во время заседания штаба он поручил министерству здравоохранения Иркутской области обеспечить в лечебных учреждениях необходимый запас медикаментов для борьбы с коронавирусом, окончательно утвердить маршрутизацию больных и с подозрением на заражение.

Глава Роспотребнадзора по Иркутской области Дмитрий Савиных доложил, в Иркутской области показатель заболеваемости коронавирусом составляет 2,2 на 100 тысяч населения. Главный государственный санитарный врач региона подчеркнул, что на 17 апреля из всех заболевших 10 человек – дети и подростки до 18 лет. Четверо из них прибыли из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, двое контактировали с людьми, прибывшими из Таиланда.

Всего за минувшие сутки сделано 1183 тестов. В обсерваторах продолжают находиться 244 человека. Игорь Кобзев обратился к руководству обсерваторов и подчеркнул важность наличия информации о месте дальнейшего пребывания людей, покидающих эти учреждения, и о состоянии их здоровья.

Также Игорь Кобзев в канун праздника Пасхи еще раз напомнил: принято решение – и его поддержал митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан – о том, что церковь в настоящее время ограничивает доступ прихожан в храмы. Пасхальный крестный ход пройдет только с участием служителей церкви.

– Однако есть просьба к главам муниципальных образований – не давать указания полиции преследовать тех, кто все-таки по каким-то причинам придет на праздничные богослужения. Конечно, нам важно избежать большого скопления людей, но еще важнее избежать конфликтов,– подытожил глава региона.