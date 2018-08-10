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10.08.2018

Роспотреб заявляет об улучшении качества водопроводной воды в Приангарье

Иркутская область, 10.08.18 (ИА «Телеинформ»), - По итогам первого полугодия 2018 года в Иркутской области не соответствовали предъявляемым санитарно-эпидемиологическим требованиям 10,6% поверхностных и 18,97%  подземных источников водоснабжения. В первом случае показатель выше и прошлогоднего, и актуального среднероссийского. Вместе с тем во многих районах ниже среднеобластной (91,4%) обеспеченность питьевой водой.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Иркутской области, в 2017 году грязными были признаны 13,7% поверхностных источников в регионе. На этот год в среднем по России таких источников загрязнено 32%. С подземными источниками Приангарье отстает от среднероссийских показателей (14%).

В региональном ведомстве отмечают, что основные причины загрязнения рек, озер и других водных объектов в области – несвоевременная очистка накопительных емкостей на подземных водозаборах, природное содержание химических веществ, отсутствие зон санитарной охраны.

Между тем, качество водопроводной воды в Иркутской области повышается. Доля проб, не соответствующих нормативам по санитарно-химическим показателям, снизилась с  21,8% в 2016 году до 17,5% за шесть месяцев 2018 года (в январе-июне 2017 года – 19.4%). Эти показатели тоже ниже среднероссийского уровня (РФ за 2017 год – 26,3%). Отмечается стабилизация по микробиологическим показателям: доля проб, не соответствующих нормативам, составила 5,2%, что на уровне аналогичного периода 2017 года (РФ за 2017 год - 4,3%)

– Отмечается улучшение качества воды в распределительной сети. Во-первых, снизилась доля проб, не соответствующих нормативам по санитарно-химическим показателям с 11,84% за шесть месяцев 2017 года до 10,1% за шесть месяцев 2018 года (среднероссийский уровень за 2017 год – 13,5%). Во-вторых, отмечается стабилизация по микробиологическим показателям: доля проб, не соответствующих нормативам, составила 2,8%, что ниже аналогичного периода 2017 года и уровня РФ за 2017 год (в обоих случаях – 2,9%), – отмечают в региональном Роспотребнадзоре.

Обеспеченность населения Иркутской области питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, увеличилась и составила 91,4 %, что соответствует среднероссийскому показателю. Равен или выше этого уровня он практически во всех городах региона, кроме Свирска, а также в Нижнеилимском, Усть-Илимском и Усть-Кутском районах. В остальных районных муниципальных образованиях обеспеченность питьевой водой ниже среднеобластного уровня.

В среднем по области снизилась доля проб, не соответствующих нормативам по санитарно-химическим показателям с 39,1% за шесть месяцев 2017 года до 35,9% за шесть месяцев 2018 года. Вместе с тем показатель  выше среднероссийского уровня в 2017 году (26,4%). Отмечается стабилизация и некоторое улучшение качества по микробиологическим показателям: доля проб, не соответствующих нормативам, составила 4,99%, что ниже аналогичного периода 2017 года (5,11%) и значительно – в 3,6 раза – ниже уровня РФ (2017 год – 18,1%).

В 2018 году Роспотребнадзор планирует проверить 45 организаций, осуществляющих водоснабжение, отнесенных к категории чрезвычайно высокого и высокого риска.  За январь-июнь этого года региональное ведомство провело мероприятия по надзору в отношении 32 субъектов (113 объектов). На 107 объектах  выявлены нарушения санитарного законодательства. По фактам нарушения санитарного законодательства вынесено 39 постановлений о назначении административного наказания, в том числе 38 штрафов, выдано 24 предостережения, направлено в суд на рассмотрение четыре материала, принято решений судами по четырем административным делам, по трем наложены штрафы судом.

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