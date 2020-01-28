Роспотребнадзор: более чем на четверть снизилось число отравлений спиртосодежащей продукцией в Приангарье

Иркутская область, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В 2019 году в Иркутской области количество отравлений спиртосодержащей продукцией снизилось на 26,5%. Всего за год в регионе было зарегистрировано 3733 случая острых отравлений химической этиологии, что на 12,9% ниже 2018 года (4285 случаев).

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Иркутской области, основными причинами острых отравлений среди населения явились в т.ч. отравления лекарственными препаратами (958 случаев), спиртосодержащей продукцией (815 случаев). Отравления другими отслеживаемыми видами веществ составили 46,3% (1730 случаев), в т.ч. токсическое действие неуточненных субстанций – 962 случая (25,8% от общего количества отравлений).

В сравнении с 2018 годом отмечается снижение количества острых отравлений:

Спиртосодержащей продукцией – на 26,5% (в т.ч. отравления этанолом – на 8,8%, метанолом – на 14,3%, спиртом неуточненным – в 1,6 раза).

Наркотическими веществами – на 12,7%.

Лекарственными препаратами – на 17,1%.

Другими мониторируемыми видами – на 1%.

В структуре отравлений спиртосодержащей продукцией в 2019 году наибольшее количество отравлений произошло по причине употребления высоких доз этилового спирта – 66,3% (540 случаев, в т.ч. 124 случая с летальным исходом, что составило 86,1% от всех смертельных случаев, произошедших вследствие употребления спиртосодержащей продукцией).

Доля отравлений «спиртом неуточненным» составила 30,2% (246 случаев), в т.ч. 229 случаев – другим неуточненным спиртом, 14 случаев – суррогатами алкоголя, еще одно отравление произошло при употреблении одеколона.

От отравлений лекарственными препаратами в 2019 году пострадали 958 человек (в 2018 году – 1156), в том числе скончались 22 человека, как и в предыдущем году. В структуре отравлений лекарственными препаратами отравления противосудорожными, седативными, снотворными и противопаркинсоническими средствами составили 19,1% (183 случая), на долю отравлений психотропными веществами приходится 11% (105 случаев), отравления диуретиками и другими неуточненными лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами – 39,2% (376 случаев).