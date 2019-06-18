Роспотребнадзор: Еловский пруд в Ангарске и залив Якоби в Иркутске не пригодны для купания

Иркутская область, 19.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Еловский пруд в Ангарске и залив Якоби в Иркутске не пригодны для купания. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

– В течение летнего периода Управление Роспотребнадзора по Иркутской области совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» проводится лабораторный контроль качества воды водоемов в официальных зонах рекреации, а также в традиционных местах массового отдыха. Вода в Еловском пруду в Ангарске и на заливе Якоби в Иркутске не соответствовала требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим показателям, – ответили в ведомстве.

Загрязнение воды вышеперечисленных водоемов оценивается как опасное и создает угрозу развития инфекционных заболеваний у населения.

Тем временем в Иркутске с 1 июня заработал общественный пляж на заливе Якоби, а 7 июня сотрудники ГУ МЧС по Иркутской области провели приемку «Еловского пруда».