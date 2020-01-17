Роспотребнадзор не рекомендует окунаться на Крещение в двух иорданях в УОБО

Иркутская область, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Управление Роспотребнадзора по Иркутской области перед праздником Крещения проверило качество воды в официально согласованных иорданях. Оказалось, что две из них не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.

Напомним, всего в регионе планируется открыть 132 иордани в 70 населенных пунктах. Как сообщает пресс-служба ведомства, стоит воздержаться от купания в реке Ангара у села Олонки Боханского района и в реке Оса у села Майск Осинского района. Все остальные исследованные пробы воды из иорданей соответствуют требованиям гигиенических нормативов.

– Вода из иорданей исследовалась как вода поверхностных водоемов, а не как питьевая, поэтому в целях недопущения возникновения инфекционных заболеваний управление Роспотребнадзора по Иркутской области настоятельно не рекомендует употреблять воду в питьевых целях из водоемов, – поясняют в ведомстве. – Для проведения религиозного обряда рекомендуется для питьевых целей использовать воду только из источников централизованного водоснабжения, вода из которых исследуется в лабораториях и соответствует гигиеническим нормативам, предъявляемым к питьевой воде.