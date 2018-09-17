Роспотребнадзор предостерегает иркутян от фирм по профилактике пластиковых окон

Иркутская область, 18.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Управление Роспотребнадзора по Иркутской области предупреждает жителей региона и, прежде всего, областного центра о махинациях со стороны фирм, оказывающих «услуги по профилактике и ремонту пластиковых окон».

Как сообщает пресс-служба ведомства, в последнее время участились обращения потребителей с жалобами на такую фирму.

Представители фирмы ходят по квартирам (даже в вечернее время) либо звонят по телефону жителям, преимущественно пожилого возраста, и навязывают свои услуги: бесплатно проверить качество окон, провести профилактику или ремонт. Договариваются о встрече, приходят и находят якобы большое количество недостатков.

Убеждают в необходимости подписать договор на оказание услуг по ремонту или замене комплектующих к окнам, при этом, как правило, по завышенным ценам, берут предоплату.

Недостаточно внимательно прочитав договор, который зачастую напечатан мелким шрифтом, люди оказываются в кабальных условиях, обращаются в фирму для расторжения договора и возврата денежных средств и получают категорический отказ, с мотивацией, что деньги израсходованы на приобретение материалов и так далее.

Чтобы обезопасить себя, близких и не оказаться жертвой мошенников и нечистых на руку предпринимателей, Роспотребнадзор рекомендует придерживаться нескольких правил:

- внимательно изучите документы, не подписывайте, не прочитав и не поняв предварительно их содержание;

- проконсультируйтесь с сотрудниками управления (телефон горячей линии: 8-800-350-26-86);

- посоветуйтесь с родными и близкими.

Помните, что потребитель свободен в заключении договора, а понуждение к заключению договора не допускается.

В случае необходимости провести ремонт или профилактику окон, рекомендуем обращаться в организации, которые положительно зарекомендовали себя на рынке, не поддавайтесь уговорам представителей сомнительных фирм, которые не совсем добросовестно ведут свой бизнес.