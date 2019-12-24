Роспотребнадзор Приангарья рассказал, как правильно выбрать красную икру

Иркутская область, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Специалисты Роспотребнадзора советуют при выборе красной икры обратить внимание на несколько моментов, чтобы приобрести качественный и безопасный продукт. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
Икра лососевых пород рыб, таких как горбуша, кета, нерка, семга, форель – весьма ценный пищевой продукт. Красная икра является источником легкоусвояемых белков, она богата йодом, кальцием, фосфором, железом, витаминами А, D, Е, группы В, фолиевой кислотой, содержит полиненасыщенные жирные кислоты.
В преддверии новогодних праздников потребителям следует помнить о правилах выбора красной икры:
не приобретайте красную икру с рук и в местах несанкционированной торговли;
внимательно прочитайте этикету, на ней должно быть написано название рыбы, из которой была изъята икра, дата изготовления и дата фасовки;
маркировка на жестяной банке обязательно должна содержать дату изготовления продукта, слово «ИКРА», номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности «Р». Обратите внимание, что надпись должна быть «выбита» изнутри;
не приобретайте икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин). Ранее ее применяли как консервант, однако с 2010 года она была запрещена, так как при разложении в кислой среде желудка из уротропина выделяются ядовитые токсические вещества (формальдегиды). Разрешенными консервантами для икры остаются Е-200 и Е-211;
крышка банки не должна проминаться и не должна быть вздутой. Икра должна заполнять баночку полностью;
икринки натурального продукта мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные, не имеют пленок и трещинок. Если икра истекает соком, а икринки – «сдувшиеся», вероятно, икру уже размораживали;
натуральные икринки имеют ядро, искусственные же икринки однородны;
натуральные икринки лопаются при слабом нажатии, оболочка искусственных икринок более жесткая, сложно лопающаяся;
если положить икру в горячую воду, натуральная икра немного побелеет и опустится на дно, а искусственная растворится, окрасив воду.
Хранить икру необходимо в холодильнике при температуре от +2 до +6°С. После вскрытия икру следует употребить в течение трех суток. В открытой жестяной банке продукт лучше не хранить, рекомендуется переложить его в чистую сухую стеклянную емкость.
Если в случае приобретения красной икры возникли сомнения в ее качестве и безопасности, следует обратиться в управление Роспотребнадзора по Иркутской области.
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