ТЕМЫ
Архив
< Январь 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Общество
08.01.2019

Рождественский прием мэра для многодетных семей прошел в Иркутске

Иркутск, 8.01.19 (ИА "Телеинформ"), - В Иркутске состоялся Рождественский прием мэра для многодетных православных семей.

Как сообщает пресс-служба администрации города, в этом году в празднике приняли участие 25 многодетных семей из приходов Иркутска. В семьях - от трех до 10 детей. Мероприятие традиционное, проходит в Иркутске уже в четвертый раз.

Семьи поздравили Митрополит Иркутский и Ангарский Владыка Вадим, мэр Иркутска Дмитрий Бердников с супругой.

- Желаю православным христианам, а также всем жителям нашего города здоровья, счастья, успехов во всех добрых начинаниях! Пусть праздник Светлого Рождества несет в ваши дома понимание и благополучие! - пожелал Дмитрий Бердников.

Дети получили подарки, а также посмотрели рождественское поздравление «Христославие» и спектакль в исполнении Иркутского городского Театра народной драмы.

Фото предоставлено пресс-службой администрации города Иркутска

ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске