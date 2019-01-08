Рождественский прием мэра для многодетных семей прошел в Иркутске

Иркутск, 8.01.19 (ИА "Телеинформ"), - В Иркутске состоялся Рождественский прием мэра для многодетных православных семей.

Как сообщает пресс-служба администрации города, в этом году в празднике приняли участие 25 многодетных семей из приходов Иркутска. В семьях - от трех до 10 детей. Мероприятие традиционное, проходит в Иркутске уже в четвертый раз.

Семьи поздравили Митрополит Иркутский и Ангарский Владыка Вадим, мэр Иркутска Дмитрий Бердников с супругой.

- Желаю православным христианам, а также всем жителям нашего города здоровья, счастья, успехов во всех добрых начинаниях! Пусть праздник Светлого Рождества несет в ваши дома понимание и благополучие! - пожелал Дмитрий Бердников.

Дети получили подарки, а также посмотрели рождественское поздравление «Христославие» и спектакль в исполнении Иркутского городского Театра народной драмы.

Фото предоставлено пресс-службой администрации города Иркутска