С 2020 года детей-инвалидов в муниципальных школах Приангарья дважды в день будут кормить бесплатно

Иркутская область, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - С 1 января 2020 года дети с ограниченными возможностями здоровья будут получать в муниципальных школах Иркутской области бесплатное двухразовое питание. Из областного бюджета на это выделят более 152 млн рублей. Такое решение было принято губернатором Иркутской области Сергеем Левченко.

Как сообщает пресс-служба главы региона, нововведение коснется более 14 тысяч детей. Кроме того, по поручению Сергея Левченко ученики начальной школы будут получать ежедневно по стакану молока. На это будет запланировано свыше 226 млн рублей.

В Минобразования Иркутской области отметили, что на сегодняшний день в соответствии с федеральным законодательством бесплатными обедами и завтраками обеспечиваются дети-инвалиды в областных специальных коррекционных школах.

В настоящий момент в муниципальных школах Иркутской области обучаются 14,5 тысячи детей с ограниченными вопросами здоровья. В нынешнем учебном году в муниципальных и государственных образовательных организациях обучается свыше 139 тысяч учеников первых-четвертых классов.