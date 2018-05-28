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29.05.2018

С начала года четверо жителей Приангарья заразились лихорадкой денге в экзотических странах

Иркутская область, 29.05.18 (ИА «Телеинформ»), - За четыре месяца 2018 года четверо жителей Приангарья заразились лихорадкой денге в экзотических странах. Об этом 29 мая рассказала начальник отдела санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Ирина Чумаченко.

Она отметила, что с каждым годом число заболевших туристов растет. Так, в 2016 году их было трое, в 2017 году – уже 12, по итогам этого года, вероятно, будет еще больше.

Те страны, в которых наиболее часто бывают туристы из нашего региона, неблагополучны по многим заболеваниям, отметила эксперт. В частности, в Индии сохраняется высокая заболеваемость холерой, малярией, лихорадкой денге. В Китае можно заразиться чумой, корью, лихорадкой денге, Таиланд и Вьетнам – это малярия, лихорадка денге, а в отдельных местностях Таиланда еще и холера. В Монголии на природе можно заразиться чумой.

Она отметила, что ежегодно пассажиропоток за рубеж возрастает, по данным 2017 года санитарно-карантинный контроль прошло более 600 тысяч пассажиров и членов экипажей. В результате в 33 случаях выявлены инфекционные заболевания.

Чтобы избежать заражения в экзотических странах, специалист рекомендует брать с собой репелленты, номер или постель защищать противомоскитной сеткой и стараться избегать контактов с комарами. Также советуют пить исключительно бутилированную воду, ее же использовать при чистке зубов, в уличных кафе не добавлять лед в напитки. С собой рекомендуют брать средства для обеззараживания воды и антисептики.

– Однако и в некоторых наших регионах существует риск получить очень серьезные заболевания, – отметила Ирина Чумаченко. – Например, сейчас в Москве, Московской области, Чечне, Дагестане вспышка заболеваемости корью, поэтому при выезде туда нужно иметь соответствующую прививку. Наши южные территории – Крым, Ставрополье, Астраханская область – там, помимо риска паразитарного заражения, есть риск заболевания, например, крымской геморогической лихорадкой – это серьезная болезнь с высокой степенью летальности.

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