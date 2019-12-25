Сальмонеллу обнаружили в курятине СПК «Окинский»

Иркутская область, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Возбудителя сальмонеллёза обнаружили инспекторы управления Роспотребнадзора по Иркутской области в пробах из цеха по убою птицы и переработке мяса СПК «Окинский». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Обследование провели в рамках эпидемиологического расследования по установлению причин возникновения случаев заболевания сальмонеллёзом среди населения области.

– По результатам лабораторных исследований в отобранных на предприятии пробах птицеводческой продукции, смывов с объектов окружающей среды, биоматериала от персонала обнаружена Salmonella enteritidis, – рассказали в Роспотребнадзоре.

В итоге ведомство закрыло цех с 24 декабря. Материалы направлены в суд для принятия правового решения.

О предварительных результатах проведенной проверки СПК «Окинский» проинформировано управление Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия, Служба ветеринарии Иркутской области, Восточно-Сибирский территориальный отдел управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту.

Напомним, ранее сообщалось, что управление Роспотребнадзора по Иркутской области отметило в 2019 году рост случаев заболевания сальмонеллёзом. Ситуация осложняется регистрацией заболеваемости среди населения, связанной с употреблением пищевой продукции в организациях общественного питания и возникновением групповой заболеваемости в организованных коллективах.