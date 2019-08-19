Шесть многодетных семей получат микроавтобусы за счет средств бюджета Приангарья

Иркутская область, 19.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Шесть многодетных семей получат микроавтобусы за счет средств бюджета Иркутской области.

Об этом сообщила заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Татьяна Плетан, пишет пресс-служба губернатора.

В региональном министерстве социального развития, опеки и попечительства определили победителей конкурса по предоставлению автотранспорта семьям, имеющим восемь и более детей, не достигших 18 лет, в том числе воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В этом году участие в нем приняла участие 21 семья.

– Иркутская область – один из немногих субъектов Российской Федерации, учредивший подобный конкурс. Он направлен на укрепление института семьи и проводится уже пятый год. Автомобили для победителей конкурса приобретаются в рамках подпрограммы «Дети Приангарья» на 2019-2024 годы государственной региональной программы «Социальная поддержка населения», – сообщила Татьяна Плетан.

В предыдущие годы победу в конкурсе отпраздновала 21 многодетная семья. В 2013 году автомобили получили шесть семей, в 2014 году – три семьи, в 2015 году – две семьи, в 2016 – три семьи, в 2017-три семьи, в 2018 – четыре семьи. В этом году еще шесть победителей. Микроавтобусы получат семьи из Шелехова, Усолья-Сибирского, а также Заларинского, Черемховского, Иркутского и Тулунского районов. Награждение победителей состоится 25 сентября.