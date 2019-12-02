Иркутск, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Шесть новых пациентов поставлены на учет в Центр СПИД по итогам федеральной акции. Всего 1 декабря в рамках мероприятия «Стоп ВИЧ/СПИД» протестировано более тысячи жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Всего шесть впервые выявленных случаев – положительная динамика.

– Мы ежегодно наращиваем количество тестируемых, и, несмотря на такое принципиальное увеличение численности тестов, мы можем фиксировать снижение заболеваемости, снижение смертности, – прокомментировал министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко. – Безусловно, нам есть над чем работать. Регион поддерживает политику федеральных властей по противодействию распространения ВИЧ-инфекции. Безусловно, эти действия дают свой положительный эффект.

За первые девять месяцев 2019 года выявлено на 88 новых заболевших меньше, чем в 2018 году. Снижение заболеваемости происходит на фоне увеличивающегося количества сделанных тестов. С их помощью удается найти больше скрытых случаев инфицирования, начать лечение и прервать дальнейшую передачу вируса.

– Каждый член общества может внести свой вклад в борьбу с распространением ВИЧ: кто-то регулярно проходя тестирование и используя средства барьерной контрацепции, кто-то заранее рассказывая своим детям о необходимости осмотрительного и безопасного с точки зрения ВИЧ поведения в будущем, – отметила главный врач Центра СПИД, главный специалист Минздрава РФ по вопросам ВИЧ-инфекции по СФО Юлия Плотникова.

В общей сложности по данным Федерального регистра пациентов, за первые девять месяцев 2019 года в Иркутской области зафиксирован две тысячи 501 случай инфицирования ВИЧ. Врачи осторожно говорят о тенденции к стабилизации, потому что по итогам 2018 года заболеваемость тоже снизилась на 12,7%. Однако в целом обстановка ещё далека от идеала: в общей сложности с ВИЧ в организме по данным на 1 ноября 2019 года живет 30 тысяч 57 человек.