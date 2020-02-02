«Школа Победы»: юные ангарчане снимут видеосюжеты о Великой Отечественной войне

Ангарск, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске в рамках проекта «Школа Победы» для учеников местных образовательных учреждений организуют просмотры и обсуждения фильмов о Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба ангарской администрации.

В планах – просмотры таких шедевров как «Летят журавли», «В бой идут одни старики», «Жди меня», «Повесть о настоящем человеке», «Они сражались за Родину» и других с дальнейшим обсуждением. Причём участвовать в мероприятиях будут и дети, и родители. Стартует проект 4 февраля, продолжительность – год.

– Мы не просто будем смотреть фильмы, но и обсуждать с детьми исторические события. Они смогут озвучить собственную точку зрения, мысли, порассуждать. Перед просмотром ветераны поделятся воспоминаниями, – сказал председатель Совета отцов Андрей Удружев.

Кроме того, в рамках проекта «Школа Победы» организован конкурс «Победа. Память. Поколение». Ребята снимут видеосюжеты, в которых будут говорить о войне. Победитель получит приз. Ролики, которые появятся до 9 мая, будут демонстрироваться на экранах города.

Кстати, в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в администрацию Ангарского округа поступили юбилейные медали. В списке для награждения юбилейной медалью – 1 тысяча 137 участников и инвалидов войны, тружеников тыла, лиц, имеющих знак «Жителю блокадного Ленинграда» и бывших несовершеннолетних узников концлагерей.

Юбилейные медали будут вручаться от имени президента руководителями администрации, депутатами при содействии предприятий и организаций города, на которых работали ветераны, а также Советом ветеранов. Тем, кто не сможет прийти на торжественные мероприятия, медали доставят на дом по предварительному звонку.

Отметим, что первое вручение юбилейных медалей президентом состоялось 18 января, в День прорыва блокады Ленинграда, в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда. От главы государства награды получили четыре ветерана.