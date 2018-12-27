Школьника и хирурга из Иркутска наградили за спасение утопающих

Иркутск, 28.12.18 (ИА «Телеинформ»), - ГУ МЧС по Иркутской области вручило двум иркутянам – 11-летнему школьнику, а также хирургу областной клинической больницы Анатолию Шаравину – награды за спасение утопающих. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Школьник в марте этого года спас 10-летнего друга, провалившегося под лед реки Ушаковка в Иркутске. Благодаря знаниям, полученным на уроках ОБЖ, мальчик не растерялся. Искать взрослых не было времени, не раздумывая ни секунды, он сам бросился на помощь. На берегу ребёнок нашёл длинную палку, подал её тонущему. Смертельная опасность грозила обоим мальчикам – глубина в этом месте была более 4 метров. После долгих усилий он вытащил товарища из полыньи. До берега они добирались ползком, преодолев более 20 метров. На их крики прибежал сторож лодочной станции, который отвёл детей в сторожку, вызвал скорую помощь и полицию. О героическом поступке Анатолия Шаравина стало известно из обращения, которое пришло в адрес начальника ГУ МЧС по Иркутской области от жительницы республики Саха (Якутия) Анастасии Помалейко. В ноябре 2018 года девушка отдыхала со своей семьей на одном из популярных вьетнамских курортов. – В этот период в Южно-Китайском море очень сильные волны. Несмотря на это множество туристов, и я не исключение, купались. Как оказалось, волны – это не самая большая опасность. Внезапно я попала в так называемое обратное течение, меня с силой затянуло на глубину. Выплыть на поверхность удавалось лишь на короткое мгновение, которого не хватало даже на то, чтобы сделать вдох. Сверху захлестывало волной и вновь утаскивало на дно все дальше и дальше от берега. Я уже мысленно прощалась с дочерью и мужем, поняла, что гибну, – написала женщина. Тонущую девушку заметил Анатолий Шаравин. Молодой человек и сам оказался заложником обратного течения. Рискуя своей жизнью, он пытался вытянуть за собой обессилившую туристку и удерживал её на поверхности до прибытия дежурного спасателя на гидроцикле. – На берегу нам удалось немного поговорить. Узнала, что мой спаситель из Иркутска и работает хирургом в одной из больниц. Расспрашивать было неловко – он ведь из-за меня едва не погиб сам. Он проявил удивительную силу духа, совершил героический поступок в отношении человека, которого даже не знал, считаю его достойным награды. Для меня он – пример мужества, – сообщила девушка. За активную жизненную позицию, проявленную при спасении человека на воде, Анатолия Шаравина, сердечнососудистого хирурга Иркутской областной клинической больницы, наградили грамотой ГУ МЧС по Иркутской области. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... гражданские инициативы

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