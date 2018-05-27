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28.05.2018

Синоптики: май в Иркутской области выдался холодным впервые за 10 лет

Иркутская область, 28.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области этот май стал аномально холодным. Подобное в последний раз наблюдался в 2008 году, сообщает пресс-служба УГМС по Иркутской области.

Всего за последние 50 лет очень холодные третьи декады мая были в 2008, 1998, 1991, 1983 годах, когда среднедекадные температуры воздуха были в пределах +7, +9 градусов, что на 3-4 градуса холоднее климатической нормы.

Синоптики поясняют, что Иркутская область доступна как для сильных вторжений холодных арктических воздушных масс, так и для мощных выносов тепла с юга Западной Сибири, Казахстана и даже Средней Азии. Поэтому при определенных атмосферных процессах эти контрастные температурные явления и происходят.

Осадки в период этого сильного похолодания выпадали в виде дождя и мокрого снега. В ряде западных и северных районов образовывался временный снежный покров. Выпадение снега в третьей декаде мая имеет повторяемость около 30%, а образование снежного покрова – более редкое явление, говорят в УГМС.

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