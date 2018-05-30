Синоптики: на День города в Иркутске будет ветрено и нежарко

Иркутск, 31.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В День защиты детей и День города в Иркутске будет прохладно и пасмурно. Температура воздуха 1 июня ожидается около 12-14 градусов выше нуля, 2 июня – 19-21 градус тепла. Оба дня прогнозируются осадки и ветер до 15 м/с. Об этом 31 мая сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова.

В праздничные для областного центра дни погода будет неустойчивой, порой – пасмурной. Однако к 3 июня обстановка улучшится. В первое воскресенье июня в Иркутске прогнозируется 25-27 градусов выше нуля.

Между тем, напомним, все три дня Иркутск ожидает насыщенная развлекательная программа. В День защиты детей анонсированы фестиваль «Байкальская звезда-2018», пиар-кампания по профилактике социального сиротства, выставка фотографий детей-сирот «Подари ребенку семью!» и мероприятие «День Аиста». Кроме того, в центре города состоится праздник «Ура, каникулы».

В День города, 2 июня, в Иркутске запланировано костюмированное шествие, еще несколько развлекательных мероприятий проведут в течение дня на различных площадках.

Кроме того, литературный квартал «Книги и люди: век 21-й» пройдет в Иркутске в сквере имени Кирова 3 июня.

Также, напомним, 1 и 2 июня в Иркутске будет запрещена розничная продажа алкоголя.