Синоптики обещают в Иркутске умеренно холодную и бесснежную новогоднюю ночь

Иркутск, Иркутская область, 29.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Новогодняя ночь в Иркутске и области ожидается практически бесснежной и достаточно теплой. 31 декабря синоптики прогнозируют в областном центре 14-19 градусов ниже нуля, 1 января – 13-18, а праздничной ночью обещают не выше 20-25 градусов мороза. О прогнозе на ближайшие дни, включая новогодние праздники, 28 декабря рассказала начальник отдела метеорологических прогнозов Иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. – Влияние антициклона еще сохранится в Приангарье 29 и 30 декабря, в эти дни по ночам ожидается минус 28-34 градуса, местами – минус 35-39 градусов. Днем столбик термометра опустится до 19-25 градусов ниже нуля, местами до 26-30, – сообщила она. Морозы ослабнут 31 декабря. В северных и верхнеленских районах в последний день года ожидается минус 30-35 градусов, днем 20-25, тогда как в южной части области температура составит до минус 25 градусов ночью и до минус 18 днем. На 2-5 января в северных территориях Иркутской области ожидается небольшой снег, ночью столбик термометра опустится до 20-27 градусов ниже нуля (на севере до 30-35), днем – до минус 12-17 градусов (на севере до 22-27). По словам Юлии Яньковой, эти показатели близки к многолетней среднемесячной норме. Как добавил начальник отдела агрометеорологических прогнозов иркутского УГМС Владимир Гонтарь, за последние пять лет самый теплый Новый год в Иркутске был в 2014 году – минус три градуса днем и минус семь ночью. Чуть холоднее было в 2015 году (минус шесть и минус 14 градусов), еще холоднее – в 2016 (минус восемь и минус 14). В 2017 году температура воздуха в Новый год составляла 14 градусов ниже нуля днем и 24 – ночью. Самым холодным за последние пять лет этот праздник в Иркутске был в 2013 году, когда днем фиксировали 21 градус мороза, а ночью – все 29. Между тем, в среднем в январе прогнозируют среднюю дневную температуру минус 17-23 градуса, ночную – минус 25-26. Это, по словам Юлии Яньковой, на один градус и около ниже средних многолетних значений. В западных и южных районах Иркутской области по ночам ожидается около 22-27 градусов холода, днем около 14-19, в северных и верхнеленских – минус 27-32 градуса, в Катангском – около 35 градусов мороза. Эти значения также примерно на градус ниже нормы. – В первую половину января мы ожидаем более теплую погоду, но потом похолодает. Так, в южной части Иркутской области в начале месяца по прогнозам будет около минус 9-14 градусов днем и минус 18-23 ночью, после 15 января – 21-26, местами 25-30 днем и 32-37, местами 38-44 градуса мороза по ночам, – отметила Юлия Янькова. Как добавила метеоролог, небольшой снег в январе ожидают почти каждый день. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... владимир гонтарь

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