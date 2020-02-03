Синоптики: первый месяц 2020 года в Приангарье выдался необычно теплым и ветреным

Иркутская область, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Необычно теплой и ветреной погодой запомнится январь 2020 года жителям Иркутской области. Средняя за месяц температура воздуха превысила обычные значения на 1-9°, на севере области было теплее на 10-13°. В Иркутске среднемесячная температура воздуха оказалась почти на 5° выше нормы.

Как сообщает пресс-служба иркутского УГМС, 3 и 4 января и в последней пятидневке месяца на западе и севере-западе региона отмечались оттепели интенсивностью +1,+3°.

За последние 40 лет метеорологических наблюдений такие же теплые январи, а в отдельные годы и теплее, наблюдались в 2019, 2015, 2007, 2002, 1995 и 1992 годах.

– При этом количество выпавшего снега на большей части западных, центральных и южных районов не превысило половины месячной нормы. Ну а частые перепады атмосферного давления, что также нехарактерно для января, вызывали усиление ветра по области (особенно во второй половине месяца) до 11-14 м/с, в отдельные дни до 15-20 м/с, – отмечают метеорологи.