Синоптики: в Иркутске календарное лето уже наступило, а вот по области еще вероятны заморозки

Иркутская область, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске календарное лето уже наступило, а вот по области еще вероятны заморозки. Об этом рассказали специалисты УГМС на пресс-конференции 31 мая.

­– Май по погодным условиям был достаточно контрастным. Температура по северным районам была на 1,5 градуса выше нормы, на остальной территории, включая юг области, близкой к норме. Несмотря на неустойчивую погоду, которая преобладала в мае, климатическое лето уже началось. Переход среднесуточных температур через отметку +10° произошел 20-21 мая. Для западных, центральных и южных районов это обычные сроки, для северных и верхнеленских районов это на 5-10 дней раньше срока, – отметила заместитель начальника Иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова.

Кроме того, май характеризуется недобором осадков. В степной зоне выпало всего 30-45% месячной нормы осадков. Также зафиксирована пониженная влажность воздуха и суховейные явления, которые способствовали испарению влаги из верхних слоев почвы. К концу месяца глубина сухого слоя составила от 5 до 13 сантиметров. Но в ближайшие дни в регион придет холодный фронт, поэтому ситуация изменится.

– Над Иркутской областью проходит холодный фронт. В западных районах уже отмечается усиление северо-западного ветра и ливневые дожди с грозами, сегодня ночью такая погода установится во всем регионе. Этой ночью в Иркутске ожидается дождь, в первой половине дня температурный фон прохладный, всего 12-14°. После обеда температура поднимется до 18°, возможен дождь. В воскресенье потеплеет до 20°, ожидаются осадки, – добавила начальник отдела метеорологических прогнозов Иркутского Гидрометцентра Анна Бабанова.

В начале следующей недели погода в Иркутской области будет неустойчивой. В регион придут ливни, грозы и град, а также северо-западный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Однако в середине недели погода наладится. Воздух прогреется до 24-29°. А вот ночные температуры по области пока еще относительно низкие. В пониженных формах рельефа будут достигать отрицательных значений, возможны заморозки.

В целом температурный фон июня будет близким к климатическим нормам, но в южных районах меньше среднего многолетнего значения. Также первый месяц лета будет не слишком богат на осадки.