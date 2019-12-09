СКР помог иркутянке получить бионический протез

Иркутск, 10.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Следственный комитет России по поручению своего руководства помог иркутянке в получении бионической руки.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, 6 декабря 2019 года на одном из федеральных телеканалов был показан сюжет о 19-летней девушке из Иркутска. Она родилась без левой руки, однако ведет активный образ жизни и занимается творческой работой. В сюжете говорится, что ей требуются деньги на свою мечту – современный бионический протез.

Посмотрев сюжет, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин не мог остаться равнодушным к этой ситуации и поручил руководителю следственного управления СК России по Иркутской области рассмотреть вопрос о содействии в решении вопроса о приобретении медицинского изделия.

Сотрудниками следственного управления была организована встреча с девушкой, в ходе разговора с которой обсудили вопросы организационного характера, решение которых в ближайшем будущем позволит реализовать ее мечту.

При содействии сотрудников СУ СК России по Иркутской области, министерства здравоохранения Иркутской области и Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации была найдена возможность установки биомеханического (бионического) протеза верхней конечности. Для этого девушке сотрудниками следственного управления оказана помощь в проведении необходимых медицинских обследований.